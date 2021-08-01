Родственники погибшего Игоря Табанюка считают крушение на Ивано-Франковщине заказным убийством

На Ивано-Франковщине 31 июля похоронили Игоря Табанюка – известного пилота, который трагически погиб в крушении под Коломыей. Родные рассказывают: недавно он получал угрозы.

Пилот Игорь Табанюк даже хотел переезжать из Коломыи, в которой много лет посвятил аэродрому. Есть информация, что об угрозах он предупреждал.

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"Игорь мог исправить ошибки"

Коллеги и друзья Игоря Табанюка не понимают, как так случилось, что самолет упал на дом. По словам одного из них, высота не была критической и пилот мог с ней справиться.

Он бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках,

– говорит один из них.

Другой пилот рассказывает, что Табанюк не воспользовался спасательной системой, а значит полет шел нормально. "И буквально за несколько секунд могло что-то такое произойти – или пассажир как-то не так себя повел, может, пассажиру стало плохо, может что-то с оборудованием", – рассказал он.

Президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов отметил, что Игорь Табанюк никогда не жаловался на здоровье. Он предположил, что на борту могло что-то произойти: вероятно, блокировка управления.

Катастрофу кто-то подстроил

Родные погибшего пилота убеждены, что падение самолета произошло неслучайно. Сын Игоря Табанюка рассказал, что на его отца в последнее время сыпался шквал угроз и провокаций. Он даже собирался вывезти из Коломыи свою семью. Дело в том, что, как говорит сын погибшего, аэродром у него пытались отобрать.

... в понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то есть – он назвал фамилии – виновные и причастные к этому люди,

– рассказал сын Игоря Табанюка.

К тому же, на аэродроме исчезли видеозаписи на камерах наблюдения. Сын Табанюка уже написал заявление в полицию.

К расследованию причин катастрофы планируют привлечь экспертов из Соединенных Штатов – чьи граждане также погибли. Специалисты из Словакии и Австрии, где разрабатывали двигатель и само воздушное судно, также планируют участвовать в расследовании.

Украинские следователи никаких версий пока не озвучили.

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