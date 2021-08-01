Родственники погибшего Игоря Табанюка считают крушение на Ивано-Франковщине заказным убийством
Источник:ТСН
На Ивано-Франковщине 31 июля похоронили Игоря Табанюка – известного пилота, который трагически погиб в крушении под Коломыей. Родные рассказывают: недавно он получал угрозы.
Пилот Игорь Табанюк даже хотел переезжать из Коломыи, в которой много лет посвятил аэродрому. Есть информация, что об угрозах он предупреждал.
Важно Потерял в небе сына: что известно о пилоте Игоре Табанюке, погибшем на Ивано-Франковщине
"Игорь мог исправить ошибки"
Коллеги и друзья Игоря Табанюка не понимают, как так случилось, что самолет упал на дом. По словам одного из них, высота не была критической и пилот мог с ней справиться.
Он бы такие ошибки исправил. Если бы это было в его руках,
– говорит один из них.
Другой пилот рассказывает, что Табанюк не воспользовался спасательной системой, а значит полет шел нормально. "И буквально за несколько секунд могло что-то такое произойти – или пассажир как-то не так себя повел, может, пассажиру стало плохо, может что-то с оборудованием", – рассказал он.
Президент Украинской авиационной ассоциации Геннадий Хазанов отметил, что Игорь Табанюк никогда не жаловался на здоровье. Он предположил, что на борту могло что-то произойти: вероятно, блокировка управления.
Катастрофу кто-то подстроил
Родные погибшего пилота убеждены, что падение самолета произошло неслучайно. Сын Игоря Табанюка рассказал, что на его отца в последнее время сыпался шквал угроз и провокаций. Он даже собирался вывезти из Коломыи свою семью. Дело в том, что, как говорит сын погибшего, аэродром у него пытались отобрать.
... в понедельник он заявил следователю и моей матери: если в ближайшее время что-то случится, то есть – он назвал фамилии – виновные и причастные к этому люди,
– рассказал сын Игоря Табанюка.
К тому же, на аэродроме исчезли видеозаписи на камерах наблюдения. Сын Табанюка уже написал заявление в полицию.
К расследованию причин катастрофы планируют привлечь экспертов из Соединенных Штатов – чьи граждане также погибли. Специалисты из Словакии и Австрии, где разрабатывали двигатель и само воздушное судно, также планируют участвовать в расследовании.
Украинские следователи никаких версий пока не озвучили.
Крушение на Ивано-Франковщине: главное
- В селе Шепаровцы 28 июля разбился спортивный самолет. Он упал на жилой дом и загорелся.
- На борту находились 4 человека: пилот Игорь Табанюк и трое иностранцев-хасидов. Никто из них не выжил.
- Хозяйка дома и ее дети смогли спастись. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
- Оказалось, что в доме проживает украинская гандболистка Анастасия Кочева.