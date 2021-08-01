Пілот Ігор Табанюк навіть хотів переїжджати з Коломиї, у якій багато років присвятив аеродрому. Є інформація, що про погрози він попереджав зарання.

Важливо Втратив у небі сина: що відомо про пілота Ігоря Табанюка, що загинув на Івано-Франківщині

"Ігор міг виправити помилки"

Колеги і друзі Ігоря Табанюка не розуміють, як так сталося, що літак впав на дім. За словами одного з них, висота не була критичною і пілот міг з нею впоратися.

Він би такі помилки виправив. Якби це було в його руках,

– говорить один з них.

Інший пілот розповідає, що Табанюк не скористався рятувальною системою, а отже, політ йшов нормально. "І буквально за декілька секунд могло щось таке статися – чи пасажир якось не так себе повів, може, пасажиру стало погано, може щось з обладанням", – розповів він.

Президент Української авіаційної асоціації Геннадій Хазанов зазначив, що Ігор Табанюк ніколи не жалівся на здоров'я. Він припустив, що на борту могло щось статися: ймовірно, блокування керування.

Катастрофу хтось підлаштував

Рідні загиблого пілота переконані, що падіння літака сталося невипадково. Син Ігоря Табанюка розповів, що на його батька останнім часом сипався шквал погроз та провокацій. Він навіть збирався вивезти з Коломиї свою сім'ю. Річ у тім, що, як каже син загиблого, аеродром у нього намагалися відібрати.

… у понеділок він заявив слідчому і моїй матері: якщо найближчим часом щось трапиться, то є – він назвав прізвища – винні і причетні до цього люди,

– розповів син Ігоря Табанюка.

До того ж, на аеродромі зникли відеозаписи на камерах спостереження. Через це син Табанюка вже написав заяву у поліцію.

До розслідування причин авіатрощі планують долучити експертів зі Сполучених Штатів – чиї громадяни також загинули. Фахівці зі Словаччини та Австрії, де розробляли двигун та саме повітряне судно, також планують брати участь у розслідуванні.

Українські слідчі жодних версій наразі не озвучили.

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