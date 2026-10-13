Нештатное срабатывание ракеты: ГБР назвало одну из версий падения МиГ-29 в Одесской области

13 октября Государственное бюро расследований продолжило изучение обстоятельств потери истребителя МиГ-29 в Одесской области. Следователи проверяют выводы Военно-воздушных сил о возможном нештатном срабатывании управляемой ракеты.

Как отмечается в официальном сообщении Государственного бюро расследований, командование Воздушных сил ВСУ уже завершило собственное служебное расследование данного авиационного происшествия. Однако, согласно законодательству, предварительные выводы военных требуют независимого подтверждения в рамках уголовного производства. Для этого правоохранительные органы назначили комплекс соответствующих экспертиз.

Что может показать "черный ящик"?

В настоящее время профильные специалисты тщательно исследуют бортовой самописец истребителя, чтобы восстановить хронологию событий в воздухе.

Следствие ожидает результатов этих экспертных исследований, которые должны помочь установить точные причины и все обстоятельства авиационной катастрофы.

Окончательные выводы о причинах падения самолета будут сделаны только после получения и оценки результатов всех назначенных проверок. Более подробную информацию правоохранительные органы обещают обнародовать позже.

Последствия катастрофы МиГ-29: смотрите фото

Напомним, авиакатастрофа произошла 10 августа. Тогда во время отражения воздушной атаки в Одесской области возникла нештатная ситуация с истребителем МиГ-29. Пилот катапультировался.

Ранее, 29 июля, во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта потеряли связь с истребителем F-16. Предварительно установлено, что на борту возникла нештатная ситуация, из-за которой летчик был вынужден катапультироваться. Также 27 июня военные потеряли связь с МиГ-29 во время выполнения боевой задачи в Полтавской области.