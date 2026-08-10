Об этом 10 августа сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Украина потеряла МиГ-29

Вечером во время выполнения задания загорелся истребитель МиГ-29. В то время он уничтожал российские цели в Одесской области.

По предварительным данным военных, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация. В результате самолет охватило пламя, и пилот потерял управление. Хотя он пытался спасти воздушное судно

Летчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение,

– добавили в ВС ВСУ.

Пока причины инцидента устанавливают специалисты.

Напомним, 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16, выполнявшим боевое задание на одном из направлений фронта. Предварительно установлено, что на борту произошла нештатная ситуация, из-за которой пилот был вынужден катапультироваться.

До этого 27 июня также военные лишились связи с истребителем МиГ-29. Самолет потеряли во время боевого задания на Полтавщине.