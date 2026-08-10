Об этом 10 августа сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Украина потеряла МиГ-29
Вечером во время выполнения задания загорелся истребитель МиГ-29. В то время он уничтожал российские цели в Одесской области.
По предварительным данным военных, при пуске авиационной ракеты произошла нештатная ситуация. В результате самолет охватило пламя, и пилот потерял управление. Хотя он пытался спасти воздушное судно
Летчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение,
– добавили в ВС ВСУ.
Пока причины инцидента устанавливают специалисты.
Напомним, 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16, выполнявшим боевое задание на одном из направлений фронта. Предварительно установлено, что на борту произошла нештатная ситуация, из-за которой пилот был вынужден катапультироваться.
До этого 27 июня также военные лишились связи с истребителем МиГ-29. Самолет потеряли во время боевого задания на Полтавщине.