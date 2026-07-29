Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Что произошло с самолетом F-16?

В Воздушных силах рассказали, что пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника на одном из направлений.

По предварительным данным, на борту самолета произошла внештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться.

В настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики,

– подчеркнули в ВВС.

Сейчас на месте падения самолета работают эксперты и правоохранители: к счастью, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

По словам Воздушных сил, что послужило причиной инцидента, еще устанавливается.

Напомним, в конце июня этого года Воздушные силы ВСУ также потеряли истребитель МиГ-29, который выполнял боевую задачу в Полтавской области. Тогда пилот успешно катапультировался и вышел на связь со спасателями. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение, где он прошел обследование и получил необходимую помощь.