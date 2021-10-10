Крушение самолета с парашютистами в Татарстане: список погибших и выживших

10 октября 2021 , 12:41
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Источник:

Mash

В Татарстане 10 октября разбился самолет, нам борту которого были парашютисты. Погибли 16 человек, среди них два пилота. Еще 6 человек доставили в больницы. В сети опубликовали списки жертв и пострадавших.

В крушения погибли два пилота: Михаил Беляев и Александр Зыков.

Все здесь В Татарстане разбился самолет с парашютистами: 16 человек погибли

Список погибших:

  • Михаил Беляев: пилот, 60 лет
  • Александр Зыков: пилот, 61 год;
  • Ольга Минибаев;
  • Павел Музыченко
  • Динар Давлетгареев;
  • Андрей Тимофеев;
  • Дмитрий Филина;
  • Денис Прохоров;
  • Сергей Кузенко;
  • Ксения Самигуллин, прыгала в тандеме;
  • Олег Кобеляцкий;
  • Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме;
  • Игорь Алексеев
  • Александр Цивинский, прыгал в тандеме;
  • Равиль Шарафутдинов
  • Виктория Соловьева, прыгала в тандеме.

Список пострадавших:

  • Дмитрий Дербишев;
  • Владимир Зеленин, в тяжелом состоянии;
  • Вячеслав Пискунов;
  • Денис Яковлев;
  • Александр Еремин;
  • Вадим Фахрутдинов.

Один из родственников приняли за потерпевшего

Отметим, что ранее сообщили про 7 человек, которых якобы спасли после крушения. Однако эту информацию опровергли, с пострадавшим перепутали родственника человека, который был на борту. Мужчине на месте трагедии стало плохо и его увезли в больницу, где и зачислили в список травмированных.

Смотрите видео с места катастрофы:

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Что известно о катастрофе L-410

  • Самолет вылетел из Мензелинска утром 10 октября и сразу перестал выходить на связь.
  • Он совершил жесткую посадку всего в нескольких километрах от аэродрома.
  • Очевидцы говорят, что перед крушения самолет летел низко над деревьями.
  • Окончательную причину трагедии пока не назвали.
Автор: Ірина Пундор