Вероятно, авария произошла из-за неисправности шасси, которое получило повреждения после столкновения с птицами. Самолет въехал в бетонное ограждение после того, как ему не удалось опустить шасси. Авиационный эксперт убеждает, если бы не эта бетонная стена, все бы остались живы, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что стало причиной крупнейшей авиакатастрофы в Южной Корее

В Южной Корее продолжается идентификация тел 5 погибших, личности которых еще не удалось установить. Также проводится расследование обстоятельств трагедии, в частности происходит восстановление данных из "черного ящика".

Следователи рассматривают такие причины катастрофы, как столкновение с птицами и отключенные системы управления на самолете, а также явную поспешность пилотов при попытке приземлиться вскоре после объявления чрезвычайной ситуации.

Остро стоит вопрос о конструктивных особенностях аэропорта, в частности большой грунтово-бетонной насыпи у конца взлетно-посадочной полосы, которая используется для навигационного оборудования.

К сожалению, это стало причиной того, что все погибли, потому что они буквально врезались в бетонную конструкцию. Этого там не должно было быть,

– сказал капитан Росс Раймер, исполнительный директор Aero Consulting Experts.

Представители министерства транспорта заявили, что большинство южнокорейских аэропортов построено на основе правил Международной организации гражданской авиации, которые рекомендуют 240-метровую зону безопасности в конце взлетно-посадочной полосы.

Однако национальное законодательство позволяет регулировать расположение некоторых установок в диапазоне, который не "существенно влияет на производительность объекта".

Руководство по эксплуатации аэропорта Международного аэропорта Муан утверждает, что навигационное оборудование, которое называется "локализаторами", было установлено слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы, всего в 199 метрах от места аварии.

Ранее официальные лица Южной Кореи заявляли, что сооружение было примерно в 250 метрах от конца самой взлетно-посадочной полосы, хотя за ее пределами простирается асфальтированный перрон.

По мнению исполнительного директора Safety Operating Systems и бывшего пилота Джона Кокса, конструкция взлетно-посадочной полосы "абсолютно не соответствует лучшим требованиям". Они запрещают любые твердые конструкции на расстоянии менее 300 метров от конца взлетно-посадочной полосы.

По словам Кокса, видео показало, что самолет остается управляемым когда он сходит со взлетно-посадочной полосы. "Когда он ударяется об эту насыпь, это превращается в трагедию", – добавил пилот.