Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, что есть одна страна, которая заинтересована в стабилизации в мире. Между тем странам стоит пересмотреть подход к своим комментариям относительно этих событий.

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Причина массовых инцидентов с самолетами

Есть сообщения, что авиакомпании просто могли использовать старые самолеты, которые долгое время не совершали полетов. Однако, по словам руководителя Центра, это "детские сказки", ведь авиацию всегда тщательно проверяют перед полетом.

Кроме того, что, вероятнее всего, азербайджанский самолет поразила российская ПВО, на видео падения видно, что он не выпустил шасси. Так же их не выпустили самолеты в других странах.

Здесь странные тенденция и странное стечение обстоятельств. Я считаю, что это происходит не случайно и не без участия россиян, ведь они заинтересованы в дестабилизации во всем мире,

– подчеркнул он.

Клочок отметил, что недавно в НАТО сообщили, что количество кинетических атак со стороны страны-агрессора растет. Он начала полномасштабного вторжения России в Украину таких атак было примерно 100. В то же время говорится об инцидентах, когда страны получали предупреждения, то есть количество могло быть гораздо больше.

Заметьте! Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвиняет Россию в сокрытии своей роли в авиакатастрофе в Казахстане. Аналитики The Wall Street Journal сообщили, что взаимные обвинения свидетельствуют об одной из крупнейших конфронтаций между Россией и лидерами бывших советских территорий.

"Если мир устраивает старый авиапарк и они позволяют самолетам курсировать воздушным пространством, то может стоит пересмотреть свой подход, кому следует выдавать лицензии на осуществление хозяйственной деятельности?", – добавил руководитель Центра.

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