Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Смотрите также: Украина потеряла истребитель МиГ-29 во время боевого задания: пилот успешно катапультировался

Что известно об авиакатастрофе в Хмельницкой области?

Установлено, что тот роковой полет был для самолета уже вторым за день.

Никаких замечаний относительно технического состояния воздушного судна ни перед первым, ни перед следующим вылетом технический персонал воинской части не выявил. Вся служебная документация была оформлена в соответствии с установленными требованиями,

– отметили в ГБР.

Пилоты выполняли боевую задачу, детали которой переданы следователям. В интересах национальной безопасности эта информация не разглашается.

В то же время в ГБР опровергли появившуюся в сети информацию о том, что один из пилотов катапультировался. К сожалению, это не соответствует действительности.

В рамках расследования авиакатастрофы уже проведены десятки допросов, в частности членов семей погибших, командования и их сослуживцев.

Оба военных перед полетом прошли необходимый медицинский осмотр, не жаловались на самочувствие и находились в хорошем настроении.

Их характеризуют как профессионалов, пользовавшихся уважением среди коллег. У них также не было каких-либо проблем в семейной жизни, которые могли бы иметь значение для расследования.

Согласно выводам молекулярно-генетической экспертизы, ДНК погибших идентифицирована, что подтверждает личности военнослужащих,

– добавили в Бюро.

Напомним, что одним из погибших пилотов был старший лейтенант Богдан Бабенко. Ему было всего 23 года. Его напарником был опытный испытатель "Антонова" майор Богдан Загорулько.