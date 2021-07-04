Крушение военного самолета на Филиппинах: возросло число погибших

На Филиппинах 4 июля при попытке посадки разбился военный самолет. На его борту, по уточненной информации, было 92 человека. Все они – военные. Из них погибли по меньшей мере 29 человек.

Как сообщил начальник вооруженных сил Филиппин Чирилито Собеяна, самолет пропустил взлетно-посадочную полосу на острове Джоло.

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После того, как самолет упал на землю, он вспыхнул

После неудачного приземления воздушное судно загорелось. Некоторые солдаты выпрыгивали из самолета еще до того, как он упал на землю и загорелся. Количество госпитализированных пока превысило 50.

Это одна из крупнейших аварий в военной авиации страны

Трагедия 4 июля – одна из крупнейших по количеству жертв в военной авиации Филиппин.

Это печальный день, но мы должны сохранять надежду. Мы просим нацию молиться за тех, кто пострадал, и за тех, кто погиб в этой трагедии,

– сказал командующий объединенной оперативной группы Сулу Уильям Гонсалез.

До сих пор продолжается поиск пропавших. На фото видно, что самолет разделился на 2 части. Обломки были охвачены пламенем, а столб черного дыма поднимался над окружающими домами.

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