Як повідомив начальник збройних сил Філіппін Чіріліто Собеяна, літак пропустив злітно-посадкову смугу на острові Джоло.

До теми На Філіппінах розбився військовий літак: щонайменше 17 жертв – фото, відео

Після того, як літак впав на землю, він спалахнув

Після невдалого приземлення повітряне судно спалахнуло. Деякі солдати вистрибували з літака ще до того, як він впав на землю та спалахнув. Кількість госпіталізованих наразі перевищила 50.

Це одна з найбільших аварій у військовій авіації країни

Трагедія 4 липня – одна з найбільших за кількістю жертв у військові авіації Філіппін.

Це сумний день, але ми повинні зберігати надію. Ми просимо націю молитися за тих, хто постраждав, і тих, хто загинув у цій трагедії,

– сказав командувач об'єднаної оперативної групи Сулу Вільям Гонсалез.

Досі триває пошук зниклих. На фото видно, що літак розділився на 2 частини. Уламки були охоплені полум'ям, а стовп чорного диму піднімався аж над навколишніми будинками.

Читайте також Інсульт у бортпровідника: літак Копенгаген – Сінгапур екстрено посадили в Москві