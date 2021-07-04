Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Airbus A-350 виконував рейс з Копенгагена у Сінгапур.

До теми Вантажний Boeing 737 здійснив аварійну посадку біля Гавайських островів: люди вижили

Про екстрену ситуацію повідомив командир судна

Через повітряний простір Росії лайнер мав пройти транзитом. Проте про екстрену ситуацію диспетчерів повідомив командир судна. Він сказав, що у одного з членів екіпажу – гіпертонічний криз.

У бортпровідника діагностували інсульт

Диспетчери запропонували посадку в "Домодєдово". На постраждалого на летовищі вже чекала бригада реаніматологів. Медики одразу діагностували інсульт та екстрено госпіталізували пацієнта.

На Філіппінах розбився військовий літак

Зазначимо, що 4 липня сталась трагедія на Філіппінах. Військовий літак, на борту якого було щонайменше 85 людей, розбився при спробі приземлитись. ЗМІ повідомляють про 40 врятованих, яких вдалось витягнути з палаючого повітряного судна. Також вже є інформація про як мінімум 17 загиблих.

Читайте також Бельгійський винищувач врізався в будівлю авіабази: є постраждалі – фото, відео