Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела. Airbus A-350 виконував рейс з Копенгагена у Сінгапур.
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Про екстрену ситуацію повідомив командир судна
Через повітряний простір Росії лайнер мав пройти транзитом. Проте про екстрену ситуацію диспетчерів повідомив командир судна. Він сказав, що у одного з членів екіпажу – гіпертонічний криз.
У бортпровідника діагностували інсульт
Диспетчери запропонували посадку в "Домодєдово". На постраждалого на летовищі вже чекала бригада реаніматологів. Медики одразу діагностували інсульт та екстрено госпіталізували пацієнта.
На Філіппінах розбився військовий літак
Зазначимо, що 4 липня сталась трагедія на Філіппінах. Військовий літак, на борту якого було щонайменше 85 людей, розбився при спробі приземлитись. ЗМІ повідомляють про 40 врятованих, яких вдалось витягнути з палаючого повітряного судна. Також вже є інформація про як мінімум 17 загиблих.
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