Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Ранее во время атак по Украине Россия регулярно запускала крылатые ракеты Х-101.

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Почему Россия не запускает ракеты Х-101

Как отметил Жовтенко, очевидно, что Россия сейчас накапливает определенное количество крылатых ракет, чтобы в будущем снова осуществить несколько массированных ударов. Это может произойти тогда, когда ситуация в украинской энергосистеме будет сложной из-за низких температур. Уже была информация, что за 2 месяца Россия могла произвести не менее 120 ракет Х-101.

Также было по меньшей мере три сообщения о том, что оккупанты начали снаряжать определенное количество самолетов Ту-95 ракетами. Тогда же туда сразу летели украинские беспилотники.

Так мы пытаемся сорвать процесс подготовки. Согласно протоколам, если такая угроза есть, то россияне вынуждены останавливать процесс снаряжения. Самолеты поднимают в воздух. Также они рассредоточивают ракеты. В таком случае россиянам приходится делать все сначала. А снарядить это все – длительный процесс. На него уходит несколько дней,

– сказал Жовтенко.

Также оккупанты сейчас начали активнее применять ударные беспилотники. Они хотят определить, где расположена украинская ПВО накануне зимы. Известно, что в течение октября Россия запустила по Украине аж 2 тысячи "Шахедов".