Крылатые и тактические: какими ракетами Путин обстреливает украинские города

Мы все свидетели того, как Российская Федерация в течение месяца обстреливает украинские города и села крылатыми ракетами "Калибр" и оперативно-тактическими ракетами "Искандер". Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Сегодня хочу поговорить о классификации этих ракет, чтобы все осознавали, каким оружием уничтожают украинцев и какие угрозы это несет.

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Начнем собственно с "Калибров"

В чем главная опасность этого оружия? Первое – это его скорость. А именно: 180 – 240 метров в секунду. Второе – то, что оно идет на малых высотах и ​​может лавировать с учетом рельефа местности. Это делает невозможным эффективность работы не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

В зависимости от классификации "Калибр" имеет дальность поражения от нескольких сотен до 2,5 тысяч километров. Дальность стрельбы ракетами "Калибр" по морским целям достигает 375 километров, а по наземным – 2 600 километров. В экспортной модификации дальность полета ограничивается 300 км.

Впервые Россия применила крылатые ракеты "Калибр" в 2015 году, когда из катеров в Каспийском море нанесла несколько ракетных ударов по базам вооруженной оппозиции в Сирии.

С тех пор Россия использует ракеты "Калибр" не только как военное оружие, но и, прежде всего, для военно-дипломатического давления на другие страны. В том числе и на Украину. Если внимательно посмотрим, то риторика России, начиная с 2015 года и до активизации войны в 2022 году, постоянно педалировала тему возможной бомбардировки или осуществления ракетных ударов "Калибрами" по украинским городам и объектам критической и военной инфраструктуры.

Ракеты "Калибр" могут иметь несколько модификаций. Первая – собственно корабельная. Вторая – с подлодок. Третья – наземные пусковые установки. И четвертая – из самолетов ("Калибр-А").

На вооружении России есть:

ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N);

мобильные ракетные комплексы Калибр-М (экспортное обозначение Club-M);

комплексы ракетного оружия авиационного базирования Калибр-А (экспортное обозначение Club-A)

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Что происходит сейчас?

Первые ракетные удары были нанесены 24 февраля именно с использованием "Калибров", тогда произошло 16 пусков этих крылатых ракет. Сейчас все разговоры о том, что в России заканчиваются крылатые ракеты, и мы можем выдохнуть с облегчением, по меньшей мере, не соответствуют действительности. То есть, не стоит расслабляться.

Второй тип оружия, на котором я хотел бы остановиться, – это так называемые "Искандеры". Это оперативно-тактические ракетные комплексы. Россияне называют их основным ракетным щитом или главным ответом странам НАТО.

Первым практическим их применением с территории России являлись пуски по базам вооруженной оппозиции в Сирии. А 24 февраля 2022 года произошло 65 пусков по территории Украины.

Собственно, пусковые комплексы "Искандер" могут использовать как крылатые ракеты, так и квазибаллистические, дальность поражения которых – до 500 километров. Это делает возможным их использование в локальных конфликтах, как это происходит.

Баллистические ракеты комплексов Искандер-М, выпущенные Россией по территории Украины, имеют приманки, способные обманывать радары противовоздушной обороны и ракеты теплового поиска.

Были упоминания об использовании "Искандеров" и во время Карабахского конфликта. Напомним, близ города Шуша были найдены фрагменты ракет "Искандер". Тогда азербайджанская сторона продемонстрировала остатки этих ракет, обвинив армянскую сторону в их использовании во время активной фазы военного противостояния.

Соответственно, президент Армении Пашинян заявил о неэффективности этих ракет и даже частично обвинил Россию в поставке некачественного оружия. Это повлекло за собой нервную реакцию руководства России. Они заявили о том, что ракет "Искандер" якобы вообще не было на вооружении ВС Армении, и все упреки соответственно голословны.

Третье, что могут использовать и используют рашисты в войне против Украины, – это тактические комплексы "Точка-У". Дальность поражения – до 150 километров. Фактически это – морально устаревшее оружие. Но, тем не менее, оно является действенным. "Точка-У" является управляемой ракетой, которая обеспечивает круговое возможное отклонение около 150 метров.

Ее применяют как российские оккупационные войска, так и ВСУ.

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Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 килограмма, которые могут оснащаться различными типами боевой части, в том числе и ядерной.

Насколько эффективно использование "Точки-У", можем увидеть на примере ее применения ВСУ по базам накопления противника на территории временно оккупированной Луганской области. В частности, речь идет об уничтожении нефтебазы в городе Ровеньки.

И еще одно – это ракеты классификации "воздух – земля". В последние дни они использовались Россией для ударов по местам расположения ВСУ и по объектам гражданской инфраструктуры в Харькове. Причем пуск этих ракет был осуществлен из находившихся на то время самолетов "Ту-22 М3" в небе над территорией России. В частности, в Курской и Воронежской областях.

Это комплекс ракетного вооружения, который используется оккупационной армией против мирного населения и Вооруженных Сил Украины. Вы должны знать и ориентироваться в видах оружия.

Продолжение следует. Слава Украине!

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