Крым будет без воды – у оккупантов нет технической возможности, – Арестович

Проблема отсутствия пресной воды в Крыму за 6 лет никуда не исчезла. И пока ничего не изменится – для этого нет технических возможностей.

Технически поставлять воду в Крым оккупанты не смогут

Об этом в эфире ютуба "Фейгин live" рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Это невозможно технически. Даже если они полностью овладели бы всем течением: от Запорожья до Энергодара, то для этого требуется год – полтора года возобновляемых работ,

– объяснил Арестович.

Кстати, эксперт Ассоциации Реинтеграции Крыма Борис Бабин считает, что Россия не скрывает, что путем войны хочет возобновить поставки воды в Крым по Северокрымскому каналу.

В то же время в разведке Минобороны тоже считают планы России нереальными. Ведь поставка воды – это сложная система гидротехнических сооружений, которая требует перекачки помповыми станциями.

Еще 26 февраля россияне взорвали дамбу, блокировавшую поставки воды на территорию оккупированного Крыма.

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