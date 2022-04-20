Технічно постачати воду у Крим окупанти не зможуть

Про це в ефірі ютубу "Фейгин live" розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Це неможливо технічно. Навіть якщо вони повністю оволоділи б усією течією: від Запоріжжя до Енергодару, то для цього потрібно рік – півтора року відновлюючих робіт,

– пояснив Арестович.

До слова, експерт Асоціації Реінтеграції Криму Борис Бабін вважає, що Росія не приховує, що шляхом війни хоче відновити постачання води до Криму Північнокримським каналом.

Водночас у розвідці Міноборони теж вважають плани Росії нереальними. Адже, постачання води – це складна система гідротехнічних споруд, яка потребує перекачування помповими станціями.

Ще 26 лютого росіяни підірвали дамбу, яка блокувала постачання води на територію окупованого Криму.

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