Это историческое достижение, – Зеленский о работе над деоккупацией Крыма

Вооруженные Силы Украины прилагают немало усилий, чтобы Крым был освобожден от оккупантов. Одним из главных достижений украинских защитников является то, что российский Черноморский флот начал постепенно убегать с полуострова.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время выступления на саммите Крымской платформы. Он также подчеркнул, что ВСУ продолжают работать, чтобы взять под огневой контроль временно оккупированный Крым, передает 24 Канал.

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Важные достижения в Крыму

Президент Украины подчеркнул, что наша страна движется к цели освобождения Крыма более активно, чем когда-либо на протяжении уже почти 10 лет с начала гибридной, а затем уже и полномасштабной агрессии России. Зеленский подчеркнул, что именно в Черноморском регионе и по ситуации вокруг Крыма лучше видно, как работает украинская тактика. По словам президента, для многих в мире Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории якобы недостижима.

"Русский контроль над Черным морем и наличие флота оккупанта создавали иллюзию, что доминирование России в Черном море якобы непреодолимо. В дополнение к этому сознательное заселение Крыма сотнями тысяч граждан России и масштабных репрессий оккупанта против всех форм свободы и сопротивления могло создать впечатление, что Крым якобы "смиренный". И сейчас эти иллюзии тают", – сказал Зеленский во время выступления.

В качестве доказательства Президент Украины привел несколько фактов. Во-первых, русский флот начал убегать из Крыма. Он подчеркнул, что это является историческим достижением.

Российский Черноморский флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. И это историческое достижение. Недавно российский руководитель вынужден был заявить о создании новой базы Черноморского флота. Вернее для его остатков на оккупированной территории Грузии. То есть в юго-восточной части моря максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их всюду получим,

– заявил он.

Украина работает над созданием безопасной зоны в Крыму

Кроме того, ВСУ создали такие условия, что теперь у российских военных нет никакой базы безопасности и полностью надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях Черноморского и Азовского побережья. Зеленский подчеркнул, что по состоянию на данный момент Украина еще не достигла полного огневого контроля над Крымом и близлежащими водами, но "это будет, это вопрос времени".

Президент Украины подчеркнул, что проукраинские настроения в Крыму становятся все более открытыми, даже несмотря на то, что Россия все еще контролирует эти территории. Похожая ситуация и в других оккупированных частях страны.

"Слабость России становится громче страха оккупированных людей. Мы четко видим, что в Крыму у нас есть много союзников", – подчеркнул Зеленский во время выступления.

Зеленский напоследок подчеркнул, что одним из важных достижений Украины является возвращение Черному морю роль артерии безопасности, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность. По словам президента, без украинского аграрного экспорта зерновой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос становятся угрозой для десятков разных наций на пространстве от западного побережья Африки до Бангладеш и Индонезии.