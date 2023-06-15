Снова привиделись дроны: оккупанты заявили о якобы атаке на Крым
Так называемые оккупационные власти полуострова снова заявили о якобы атаке дронов. На этот раз, захватчикам примарились 9 беспилотников.
Уже традиционно жертв будто бы нет. Об этом сообщают вражеские телеграмм-каналы и росСМИ, информирует 24 Канал.
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Очередная "атака дронов" на Крым
Так называемый "губернатор" завопил, что в небе над Крымом этой ночью вроде бы зафиксировали девять БПЛА. Оккупанты в очередной раз обвинили Украину.
Кстати, российские захватчики уже начали хвастаться, что якобы обезвредили все дроны. В частности, 6 беспилотников якобы сбила ПВО, еще 3 – "заглушены и посажены средствами РЭБ".
По словам Аксенова, дрон сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Жертв вроде бы нет, однако, в ряде домов выбиты стекла.
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Взрывы на железнодорожной станции
- Недавно, 11 июня, Аксенов пожаловался на подрыв железнодорожных путей в Кировском районе Крыма. Кстати, этой частью железной дороги оккупанты перегоняли технику на материковую часть Украины.
- Из-за подрыва захватчики приостановили движение поездов.
- Кстати, утром движение "Атеш" опубликовало фотографии с железнодорожной станции "Гвардейское", где видно скопление российской техники, часть которой недавно была переброшена в Запорожскую область. Партизаны подчеркнули, что имеют множество глаз в Крыму и контролируют действия оккупационных войск.