Снова привиделись дроны: оккупанты заявили о якобы атаке на Крым

Так называемые оккупационные власти полуострова снова заявили о якобы атаке дронов. На этот раз, захватчикам примарились 9 беспилотников.

Уже традиционно жертв будто бы нет. Об этом сообщают вражеские телеграмм-каналы и росСМИ, информирует 24 Канал.

Смотрите также Без Украины не напиться: как Кремль поставил крест на возможности поставки воды в Крым

Очередная "атака дронов" на Крым

Так называемый "губернатор" завопил, что в небе над Крымом этой ночью вроде бы зафиксировали девять БПЛА. Оккупанты в очередной раз обвинили Украину.

Кстати, российские захватчики уже начали хвастаться, что якобы обезвредили все дроны. В частности, 6 беспилотников якобы сбила ПВО, еще 3 – "заглушены и посажены средствами РЭБ".

По словам Аксенова, дрон сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района. Жертв вроде бы нет, однако, в ряде домов выбиты стекла.

Читайте также Никто не работает на кладбище: почему в Крыму из-за оккупантов произошел ритуальный коллапс

Взрывы на железнодорожной станции