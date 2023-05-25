"Будем прятаться за спинами женщин и детей": как Путин воплощает кровавый план 2014 года в Крыму

В Крыму продолжают активно готовиться к контрнаступлению и освобождению полуострова. Как отмечают в ГУР МО, оккупанты вскоре могут вывезти так называемую VIP-элиту. В то же время – свозят туда детей.

Об этом свидетельствуют заявления местных так называемых высокопоставленных должностных лиц. Интересно, что параллельно будет происходить процесс "расквартирования" силовиков. Их планируют расселить по базам отдыха, чтобы уберечь, передает 24 Канал.

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Оккупанты готовят к эвакуации силовиков

Наша редакция получила в свое распоряжение проекты протоколов. В них говорится, что силовиков, а также их родных планируют расселить "в безопасный район". То есть это четкая демонстрация того, что враг готовится к контрнаступлению ВСУ и освобождению полуострова. При этом силовиков, скорее всего, постараются выдать за гражданских. И будут прикрывать детьми, которых планируют привезти на так называемое оздоровление.

Силовиков в Крыму будут расселять по базам отдыха / Фото 24 Канала

Так, согласно проекту протокола, предполагается эвакуация сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников МВД в Крыму, а также их членов семей. Всех их планируют расселить по базам отдыха, пансионатам и организациям, пунктам временно размещения в Симферопольском районе.

Заметим, что соответствующие документы

И пока местная так называемая "власть" беспокоится о силовиках и их родных, под соусом опеки пытаются свезти на полуостров еще больше детей. Таким образом, россияне будут воплощать в жизнь план Владимира Путина по прикрытию гражданскими.

Детей свозят в Крым "на оздоровление"

Так называемый глава госсовета Крыма Владимир Константинов озвучил очередной циничный план России. Он предполагает бесплатный отдых в оздоровительных лагерях на полуострове для детей участников "спецоперации".

Рассчитывать на это смогут дети военных, которые:

участвовали или участвуют в так называемой "спецоперации";

контртеррористических и других операциях за пределами страны-агрессора, проживающих на территории республики.

Заметим, что живым щитом будут дети и в Ялте, в оккупированном лагере Артек. Известно, что 1 июня в День защиты детей жителям Челябинска устроят праздник. Во время него состоится церемония награждения победителей конкурса "Лучший класс года". Призеры получат путевки в Крым.

А теперь краткий экскурс в прошлое, чтобы вы лучше понимали, к чему мы все это рассказали. Так, Владимир Путин дал пресс-конференцию 4 марта 2014 года.

Путин обещал стоять за женщинами и детьми

Кровавый диктатор во время общения с журналистами заявил, что российские военные будут прятаться за спинами украинских женщин и детей. Это заявление он озвучил еще девять лет назад. Теперь же решил свести к полуострову еще и детей российских оккупантов.

Пусть попробует кто-то из военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять позади. Не спереди, а сзади. Пусть они попытаются стрелять в женщин и детей,

– цинично заявлял тогда Путин.

Путин готов прятаться за спинами женщин и детей в Крыму: смотрите видео

Собственно, для Владимира Путина ни у одной жизни нет цены. Подчеркиваем, что Ювенальные прокуроры по состоянию на 25 мая сообщили, что в результате войны только официально погибли 482 маленьких украинца. В общей сложности пострадали более 1 466 детей, из которых 984 получили ранения различной степени тяжести.