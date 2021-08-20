Крым – это рестарт Украины как международного игрока, – Кулеба
Источник:"НВ"
В "Крымскую платформу" в начале идеи ее создания международные партнеры Украины не верили. Впрочем, дипломатические усилия показывают успех этой инициативы и ее определенную революционность.
Так, ситуация с Крымом стала рестартом международной субъектности Украины. Такое мнение в интервью высказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
Кстати Начало дороги к освобождению Крыма, – экс-глава МИД о саммите Крымской платформы
"Амбициозный проект придуман только нами"
Крымская платформа – это первый столь масштабный проект, который Украина сама придумала и воплощает. Глава МИД отмечает, проект масштабный, хотя в начале обсуждений партнеры не воспринимали его всерьез.
Когда мы впервые начали говорить о "Крымской платформе" с нашими партнерами, то страны, которые сейчас будут участвовать в саммите на высоком уровне, сначала не хотели ничего даже слушать об идее саммита. Первая реакция на "Крымскую платформу": "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет?"
– признался Кулеба.
В итоге на финишной прямой те же партнеры признаются, что идея очень хорошая и "крутая". В этом контексте Кулеба отмечает: Крым – это рестарт Украины как международного игрока. Теперь наше государство – не жалуется, а само себя спасает.
Мы 7 лет по Крыму были жертвой, только и рассказывали, как нам плохо, как нас обидели, как все плохо в самом Крыму. Мы переходим от статуса жертвы к статусу Спасителя, безусловно, – рассказал глава МИД.
Главное о Крымской платформе
- Крымская платформа – это дипломатическая инициатива, направленная на деоккупацию полуострова Россией и возвращение в состав Украины.
- Это один из способов координировать совместные усилия в рамках международного партнерства.
- Создание Крымской платформы осенью 2020 года анонсировал Владимир Зеленский.
- Первый саммит платформы проведут 23 августа. Он будет состоять из 4 тематических панелей.
- В дальнейшем Крымская платформа будет действовать на постоянной основе. В Киеве будет располагаться ее официальный офис.