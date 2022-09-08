"До Сочи или Ейска": Минобороны советует оккупантам в Крыму готовиться к длительному заплыву

В Украине призвали российских захватчиков готовиться к новому "хлопку". Наша страна собирается вернуть временно оккупированный Крым.

Поэтому на полуострове будет очень жарко. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

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Оккупантам нужно готовиться к "хлопку" в Крыму

Российским захватчикам пора готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил,

– отметили в ведомстве.

К тому же в Минобороны пошутили, что в Книгу рекордов Гиннесса может быть внесен новый рекорд самого длинного заплыва в открытой воде.

В ОП обратились к жителям оккупированного Крыма

В Офисе президента обратились к жителям временно оккупированных территорий, в частности Крыма, с просьбой позаботиться о своей безопасности. Первым делом найти и обустроить укрытие.

Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, следить за объявлениями органов власти во время мероприятий по деоккупации. Подоляк подчеркнул, что жителям оккупированных территорий, в частности Крыма, следует придерживаться рекомендаций украинской власти.

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки", - написал Подоляк.

Напомним, что Украина призывает жителей Крыма и других оккупированных территорий находиться подальше от военных объектов и проверить укрытие. Более того, украинская сторона уже разрабатывает эвакуационные маршруты с полуострова, которые понадобятся время активной деоккупации.

Кроме того, Главное управление разведки МО Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма за помощью. В частности, жителей полуострова просят сообщать о расположении баз, жилищ и складов российских военных, коллаборантов и других сторонников оккупационных властей.

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