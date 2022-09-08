Тому на півострові буде дуже спекотно. Про це заявили в Міністерстві оборони України.

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Окупантам потрібно готуватися до "бавовни" у Криму

Російським загарбникам час готуватися до запливу. Щоб доплисти до Сочі чи Єйська, потрібно багато сил,

– наголосили у відомстві.

До того ж в Міноборони пожартували, що до Книги рекордів Гіннесса може бути внесено новий рекорд найдовшого запливу у відкритій воді.

В ОП звернулись до мешканців окупованого Криму

В Офісі президента звернулись до жителів тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, з проханням подбати про свою безпеку. Насамперед знайти та облаштувати укриття.

Радник глави ОП Михайло Подоляк закликав людей, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях, слідкувати за оголошеннями органів влади під час заходів з деокупації.Подоляк наголосив, що жителям окупованих територій, зокрема Криму, варто дотримуватись рекомендацій української влади.

"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки", – написав Подоляк.

Нагадаємо, що Україна закликає жителів Криму та інших окупованих територій перебувати якомога далі від військових об'єктів та перевірити укриття. Ба більше, українська сторона вже розробляє евакуаційні маршрути з півострова, які знадобляться час активної деокупації.

Крім того, Головне управління розвідки МО України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму за допомогою. Зокрема жителів півострова просять повідомляти про розташування баз, помешкань та складів російських військових, колаборантів та інших прибічників окупаційної влади.

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