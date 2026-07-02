Отключение электроэнергии и застрявшая на полях техника: в Меджлисе рассказали о реальной ситуации в Крыму

В оккупированном Крыму топливный кризис уже выходит далеко за пределы автозаправок. Из-за дефицита дизельного топлива на полях останавливается сельскохозяйственная техника, предприятия отправляют людей в неоплачиваемые отпуска, а после ударов по подстанциям часть полуострова осталась без электроэнергии.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 24 Канала рассказал, как нехватка топлива и отключения электроэнергии парализуют отдельные районы и целые секторы экономики. По его словам, больше всего от этого страдают туризм, строительство, аграрная отрасль, а также малый и средний бизнес.

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Часть Крыма осталась без света и топлива

Оккупационные власти уже признают, что в ближайшее время заметных объемов топлива на крымских заправках не будет. Фактически это означает, что гражданское население в течение следующих дней почти не будет получать бензин и дизель, а четких сроков возобновления поставок нет.

Путин обещал, что ежемесячно для минимальных нужд Крыма будут поставлять не менее 70 тысяч тонн топлива. Но эти слова никак не могут быть реализованы,

– сказал Чубаров.

Ситуацию осложнили удары по двум мощным подстанциям в западной части полуострова. Речь идет о подстанции "Донузлав", вблизи которой расположена российская военная база, а также об объекте возле поселка Митяево. Обе подстанции получили существенные повреждения.

Сейчас полностью обесточены Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпатория, прилегающие к ней территории и Сакский район. Сегодня там блэкаут,

– рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Из-за нехватки электроэнергии оккупанты пытаются сократить потребление даже в транспортной сфере. В Евпатории до 3 июля официально приостановили движение трамваев, надеясь сэкономить ресурсы, однако гарантий, что к этому времени энергоснабжение удастся полностью восстановить, нет.

Топливный кризис останавливает целые отрасли

Нехватка топлива уже сказывается не только на транспорте, но и на работе предприятий в разных частях полуострова. Особенно остро это ощущается в аграрном секторе, где как раз идет уборка урожая. Техника не может выехать в поля или останавливается прямо во время работ, а собранную продукцию становится все сложнее вывозить к местам хранения и продажи.

Даже в пророссийских пабликах показывают, как техника стоит на полях из-за отсутствия дизельного топлива. Не могут и вывезти продукцию к местам хранения или продажи,

– рассказал Чубаров.

Еще хуже обстоит ситуация в туристической отрасли, строительстве, малом и среднем бизнесе. Там значительная часть работы зависит от автотранспорта, поэтому дефицит бензина и дизельного топлива фактически останавливает привычную деятельность. Туристический сезон уже оказался под серьезной угрозой, а оккупационные власти призывают россиян не привозить детей в санатории и лагеря как минимум до 1 сентября.

Наиболее пострадавшими сейчас являются туристический сектор, строительство, мелкий и средний бизнес, где значительную часть деятельности составляет автотранспорт. Все это уже лежит,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Предприятия начинают увольнять работников или отправлять их в неоплачиваемые отпуска на неопределенный срок. В результате топливный и энергетический кризисы постепенно превращаются в общий экономический паралич, охватывающий все больше сфер жизни в оккупированном Крыму.

Чубаров рассказал о блэкаутах и дефиците топлива в Крыму: смотрите видео