Крым погрузился в темноту: по всему полуострову массово выключили свет

Вечером 18 января Крым погрузился в темноту. На территории полуострова начали массово выключать свет.

Об отключении света причитают местные телеграмм-каналы. Сообщения начали появляться около 17:20.

Обратите внимание Россияне готовятся к боям в Евпатории: партизаны привели фотодоказательства

Сначала заявили, что свет исчез в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое. Впоследствии во тьму погрузились и Саки. Оккупационные власти объявили о якобы какой-то аварии на линии за пределами города. Аварийные бригады вроде бы уже приступили к ликвидации последствий.

Между тем оккупационные власти в Керчи заявили, что пока не знают, почему в городе исчез свет.

Что произошло с Балаклавской ТЭС

Впоследствии прокремлевские телеграмм-каналы объявили об аварийных отключениях в сети крымской энергосистемы. Вроде бы сработала противоаварийная автоматика. Позже уточнили, что это произошло на Балаклавской ТЭС.

Оккупанты обещают вернуть свет уже в ближайшее время. Однако, как известно, словам оккупантов нельзя верить ни в одной сфере.

В Крыму раздавались взрывы

Накануне, вечером 18 января, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Это произошло в Евпаторийском районе. Местные жители сообщили, что взрывы были очень сильными. Российские захватчики поплакались из-за атаки и заявили о работе ПВО.

У врага нет никакого будущего во временно оккупированном Крыму. Украинские герои освободят остров.