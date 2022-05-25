Крым стал хабом для подготовки нападения на Молдову

24 мая медиа распространили сообщения об обысках в доме и офисах бывшего молдавского президента Игоря Додона, также заявлялось об аресте молдавскими правоохранителями этого политика, которые в дальнейшем начали активно опровергаться российскими пропагандистами.

Уголовное производство связано с коррупцией и молдавским олигархом Игорем Плахотнюком, который по версии следствия передавал Додону деньги.

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Крымский след

Стоит напомнить, что пророссийские взгляды Додона никогда не были тайной, но в 2016 году он на теледебатах противоправно заявлял, что якобы "Крым принадлежит России". Затем эти заявления были дезавуированы МИДом Молдовы, но в целом отношение власти Додона к Украине всегда было по меньшей мере прохладным, а основным партнером его правительства оставался Кремль.

При этом крымские коллаборанты, ключевые из которых – Владимир Константинов и Сергей Аксенов – имеют молдавское происхождение и тесные коммерческие контакты с этой республикой, активно использовались Кремлем в соответствующем направлении.

В течение 2020 –2021 АРК многократно писала об их тесной связи с криминальными и пророссийскими кругами Молдовы на обоих берегах Днестра.

В частности, наблюдались попытки использовать дунайский порт Молдовы Джурджулешты для ввоза в обход санкций продукции химической промышленности Крыма в Европейский союз, а суда под молдавским флагом замечались как нарушители запрета на захождение в крымские порты.

Казаки-разбойники

В феврале 2021 года АРК сообщала, что в Молдове "всплыл" преступник Валерий Гратов, использованный российскими спецслужбами в 2014 году, когда он координировал и направлял пророссийских "ветеранов" в Крым для содействия покушению на аннексию полуострова.

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И еще в 2020 году подконтрольные спецслужбам агрессора "казаки Крыма и Севастополя" объединились в "единое Черноморское казацкое войско", о чем сообщила пресс-служба фейкового "главы Республики Крым". Сам Сергей Аксенов тогда заявлял, что "казацкое войско" на полуострове, конечно, удалось создать "исключительно благодаря решению Владимира Путина".

Специфика ситуации заключалась в том, что подобная структура с таким же названием с 1992 года действует в оккупированном Россией Тирасполе и очевидным намерением российских спецслужб было "объединение" в качестве подконтрольных парамилитарных структур "римских и днестровских казаков".

В марте 2022 года от крымских коллаборантов начали звучать заявления о том что Крым станет якобы "железнодорожным хабом" в сообщении России с Одессой и Николаевом, и далее с Молдовой.

"Молдавский" вектор

"Молдавский" вектор российской агрессии усилился после смены агрессором в апреле 2022 года управленческой вертикали "специальной операции" против Украины и назначения единственным командующим генералом армии Александром Дворниковым, спецификой "работы" которого в Сирии было именно опирание на парамилитарные структуры и наемников.

После анонсирования российскими генералами преступных планов на "выход к границам Молдовы" и на фейковую "защиту русскоязычного населения Приднестровья" в оккупированных Россией регионах республики была проведена серия очевидно срежиссированных Кремлем "террористических актов".

В то же время, как уже сообщалось, эксперты скептически оценивают перспективы начатой агрессором специальной диверсионной операции в Молдове, в частности ее приближенных к Одесской области оккупированных Россией районах.

В то же время, крымские коллаборанты получили задачу максимально активизировать собственные связи в криминальных кругах Молдовы с целью содействия российской агрессии и гипотетической оккупации Кишиневу.

Только слова

22 апреля представителями оккупантов было осуществлено несколько заявлений, касающихся оккупированных территорий Украины и Молдовы.

В частности, о преступной цели "установления сухопутного коридора" между Крымом и так называемым Приднестровьем, как якобы "задание второго этапа специальной военной операции против Украины" сообщил исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России Рустам Миннекаев, который в настоящее время, согласно сообщениям медиа, может стать командующим этим округом агрессора

Параллельно отдельные депутаты российской государственной думы заявили о якобы перспективах "признания" так называемой "Приднестровской Молдавской Республики". В апреле – в мае 2022 года усилились контакты Европейского Союза и США с властями Кишинева, а президент Молдовы Майя Санду признала вторжение России в Украину агрессией.

Теперь даже российская пропаганда признает, что для "помощи Тирасполя" Россия нуждается в преступном захвате Одессы и Николаева, что остается для агрессора недостижимой перспективой.

Очевидно, что именно обстановка на фронте обуславливает "изменение вектора" в Кишиневе и понимание правительством реальности сохранения суверенитета Молдовы в условиях усиления ее сотрудничества с НАТО и Украиной.

Стоит спрогнозировать, что усиление борьбы с коррупцией среди пророссийских политиков усилится и в Болгарии, соответствующие материалы относительно президента которой публиковались АРК.

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