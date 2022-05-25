Кримінальне провадження пов'язане із корупцією та молдовським олігархом Ігорем Плахотнюком який за версією слідства передавав Додону гроші.

Читайте також Як окупанти готуються до туристичного сезону в Криму

Кримський слід

Варто нагадати що проросійські погляди Додона ніколи не були таємницею, та у 2016 році він на теледебатах протиправно заявляв, що нібито "Крим належить Росії". Потім ці заяви були дезавуйовані МЗС Молдови, але загалом ставлення влади Додона до України завжди було щонайменш прохолодним, а основним партнером його уряду залишався Кремль.

При цьому кримські колаборанти, ключові з яких – Володимир Константинов та Сергій Аксьонов – мають молдавське походження та тісні комерційні контакти з цією республікою, активно використовувалися Кремлем на відповідному напрямі.

Протягом 2020 – 2021 років АРК багаторазово писала про їх тісний зв'язок із кримінальними та проросійськими колами Молдови на обох берегах Дністра.

Зокрема спостерігалися спроби використати дунайський порт Молдови Джурджулешті для завезення у обхід санкцій продукції хімічної промисловості Криму до Європейського союзу, а судна під молдавським прапором помічалися як порушники заборони на заходження до кримських портів.

Казаки-розбійники

У лютому 2021 року АРК повідомляла, що у Молдові "сплив" злочинець Валерій Гратов, використаний російськими спецслужбами в 2014 році, коли він координував та спрямовував проросійських "ветеранів" до Криму для сприяння замаху на анексію півострова.

Важливо Експрезидента Молдови Додона затримали і провели обшуки

Та ще у 2020 році підконтрольні спецслужбам агресора "казаки Криму та Севастополя" об'єдналися в "єдине Чорноморське казацьке військо", про що повідомила пресслужба фейкового "глави Республіки Крим". Сам Сергій Аксьонов тоді заявляв, що "казацьке військо" на півострові, звісно, вдалося створити "виключно завдяки рішенню Володимира Путіна".

Специфіка ситуації була у тому що подібна структура з такою ж назвою з 1992 року діє у окупованому Росією Тирасполі та очевидними наміром російських спецслужб було "об'єднання" у якості підконтрольних парамілітарних структур "римських та дністровських казаків".

У березні 2022 року від кримських колаборантів почали лунати заяви про те, що Крим стане нібито "залізничним хабом" у сполученні Росії з Одесою та Миколаєвом та надалі з Молдовою.

"Молдовський" вектор

"Молдовський" вектор російської агресії посилився після зміни агресором у квітні 2022 року управлінської вертикалі "спеціальної операції" проти України та призначення єдиним командувачем генерала армії Олександра Дворнікова, специфікою "роботи" якого у Сирії було саме спирання на парамілітарні структури та найманців.

Після анонсування російськими генералами злочинних планів на "вихід до кордонів Молдови" та на фейковий "захист російськомовного населення Придністров'я" у окупованих Росією регіонах республіки було проведено серію очевидно зрежисованих Кремлем "терористичних актів".

Водночас, як ми вже повідомляли, експерти скептично оцінюють перспективи розпочатої агресором спеціальної диверсійної операції у Молдові, зокрема її наближених до Одещини окупованих Росією районах.

Водночас кримські колаборанти отримали завдання максимально активізувати власні зв'язки у кримінальних колах Молдови із метою сприяння російській агресії та гіпотетичній окупації Кишиневу.

Лише слова

22 квітня представниками окупантів було здійснене декілька заяв, що водночас стосувалися окупованих територій України та Молдови.

Зокрема, про злочинну мету "встановлення сухопутного коридору" між Кримом та так званим Придністров'ям, як нібито "завдання другого етапу спеціальної військової операції проти України" повідомив виконувач обов'язків командувача Центрального військового округу Росії Рустам Миннєкаєв, який наразі, згідно повідомлень медіа, може стати командувачем цим округом агресора.

Паралельно окремі депутати російської державної думи заявили про нібито перспективи "визнання" так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Водночас у квітні – травні 2022 року посилилися контакти Європейського Союзу і США із владою Кишиневу, а президент Молдови Майя Санду визнала вторгнення Росії в Україну агресією.

Тепер навіть російська пропаганда визнає, що для "допомоги Тирасполю" Росія потребує на злочинне захоплення Одеси та Миколаєва, що залишається для агресора недосяжною перспективою.

Очевидно, що саме обстановка на фронті зумовлює "зміну вектору" у Кишиневі та про розуміння тамтешнім урядом реальності збереження суверенітету Молдови за умов посилення її співпраці з НАТО та Україною.

Варто спрогнозувати що посилення боротьби із корупцією серед проросійських політиків наразі посилиться й у Болгарії, відповідні матеріали щодо президента якої публікувалися АРК.

На боці Росії воюють неонацисти – дивіться відео: