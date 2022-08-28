Крым становится "хлопковым" краем: возле Фиолента слышны громкие взрывы

Во временно оккупированном Крыму новый "хлопок". В районе мыса Фиолент и Казачьей гавани слышали взрывы.

Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах в Казачьей бухте и на мысе Фиолент. Все это район Севастополя, сообщает 24 канал.

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Что известно о новом "хлопке"

Местные жители заявили о десяти случаях "хлопка" в Казачьей бухте. По предварительной информации, сработало ПВО российских оккупантов.

Также на мысе Фиолент звучит воздушная тревога.

россияне сообщили, что в Крыму упала ракета "Оникс", которую они запустили по Украине. Местные видели пуск, после чего услышали взрывы в районе мыса Фиолент.

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28 августа россияне заявили, что "в Севастополе со стороны мыса Фиолент работает ПВО".

Также в Алупке прогремел взрыв. В целом на территории полуострова продолжается сезон "хлопка". Впоследствии российские телеграм-каналы сообщили, что взрыв прогремел над Симеизом. Оккупанты, которые уже серьезно паникуют из-за "хлопка", заявили о работе "ПВО".

Кстати, после "хлопка" в Крыму россия в панике начала менять командование флота. Взрывы на военных объектах она хочет выдать за теракт. российское военное руководство все больше теряет уверенность в безопасности Крыма после "хлопка". Начинается замена руководства флота россии на полуострове.

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