Крым ставит лайк: в Литве рассказали, о чем спрашивают граждан Беларуси на въезде

Арнольдас Абрамавичюс – глава МВД Литвы – рассказал, что пограничники в его стране анкетируют граждан Беларуси при въезде. Им нужно ответить на ряд вопросов.

Не всех белорусов пускают на территорию Литвы. Всё зависит от ответов.

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Министр рассказал, что граждан Беларуси спрашивают:

какова их цель въезда на территорию Литвы;

каково их отношение к действиям России;

о статусе Крыма.

Большинство мер уже принято – введена более строгая проверка по прибытии в Литву, а также уменьшено количество свидетельств на временное проживание, обязательные дополнительные анкеты при выдаче этих документов, которые оценивают потенциальную угрозу национальной безопасности,

– заявил Абрамовичюс.

Сейчас в МВД страны считают, что этих мер достаточно. Они – действенны.

Православная церковь Литвы хочет отделиться от русской

Православная церковь Литвы решила ускорить свое отделение от российской. Соответствующее обращение в Синод русской православной церкви уже было принято. Это произошло еще 27 декабря 2022 года.

Кроме того, Православная Церковь Литвы осудила войну России с Украиной. Это произошло на всех уровнях – епископов, духовенства и мирян.