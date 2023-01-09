Не всіх білорусів впускають на територію Литви. Усе залежить від відповідей.

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Міністр розповів, що громадян Білорусі запитують:

яка їхня мета в'їзду на територію Литви;

яке їхнє ставлення до дій Росії;

про статус Криму.

Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов'язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці,

– заявив Абрамавічюс.

Наразі в МВС країни вважають, що цих заходів – наразі достатно. Вони – дієві.

Православна церква Литви хоче відокремитися від російської

Православна церква Литви вирішила прискорити своє відокремлення від російської. Відповідне звернення до Синоду російської православної церкви вже ухвалили. Це сталося ще 27 грудня 2022 року.

Окрім того, Православна церква Литви засудила війну Росії з Україною. Це відбулося на всіх рівнях – єпископів, духовенства та мирян.