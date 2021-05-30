Крым – украинский: в России мужчину судили за пост в соцсети

В российском городе Нарьян-Мар 26 мая судили мужчину, который в соцсети "ВКонтакте" опубликовал сообщение о том, что Крым является украинским. За такие слова автор сообщения заплатил 35 тысяч рублей, что составляет около 13 тысяч гривен.

За что судили россиянина

Житель поселка Красное Константин Ледков разместил на своей странице два сообщения. Те привлекли внимание российских силовиков.

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Ледков опубликовал картинку с картой Крыма на фоне украинского флага с надписью "Крым – это Украина", а также запись с фразой "Бл*ть, в оккупированный Крым приехать – это зашквар, пиз*ец".

Силовики пришли домой к мужчине

После этого домой к Ледкову пришли местный участковый и представитель прокуратуры. Они заявили, что должны поговорить с мужчиной из-за дела об экстремизме.

Правоохранители попросили у мужчины разрешения осмотреть комнату, сфотографировали ее, компьютер и книги. Во время беседы силовики заявляли, что Ледковым интересуются в ФСБ,

– говорится в сообщении.

После этого Ледков получил постановление об открытии административного дела за призывы к нарушению территориальной целостности России. Суд признал мужчину виновным и обязал его уплатить штраф.

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