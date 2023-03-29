В Крыму возле аэродрома в Гвардейском раздался мощный взрыв: оккупанты отрицают дым

В Крыму раздался мощный взрыв – "хлопок" слышали возле аэродрома в Гвардейском. В небо поднялся серый столб дыма.

После обеда 29 марта на аэродроме в Гвардейском раздался взрыв. Местные жители сообщают, что видели "прилет". Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Гвардейском

Первые сообщения о взрывах в Гвардейском появились примерно в 17:30 – 17:35. Местные жители рассказали, что взрыв был настолько мощным, что затряслись дома.

Взрывы в Гвардейском 29 марта: фото

По словам местных, что-то "прилетело" прямо на аэродром. Очевидцы публикуют фото и видео с места происшествия – на кадрах отчетливо видно поднимающийся в небо серый дым.

А вот собственно обещанное видео с "прилетом". По словам пользователя, там аэропорт.

Взрывы в Гвардейском: смотрите видео

Другой местный житель очень радуется, что "вовремя начал снимать".

В Гвардейском что-то "прилетело": видео (нецензурная лексика, 18+)

Оккупационным властям "дыма не видно"

Глава российской оккупационной администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин заявил, что это, "вероятно, сработала ПВО". Также он не видит никакого дыма.

Мне кажется, что сработала ПВО. Никакого дыма не видно,

– сказал он.

В сети начали активно высмеивать слова Чичкина. Российская пропаганда в одном лице.

Впоследствии гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Симферопольском районе полуострова якобы сбили беспилотник. По его словам, дрон упал в поле, а разрушений будто нет.

Где произошел взрыв: Гвардейское в оккупированном Крыму на карте