В Крыму всю ночь стреляло и взрывалось: под ударом были военные базы и аэропорты

Весенняя ника на 13 марта выдалась неспокойной для жителей Крыма. Там гремели взрывы, в частности в районе военных баз, а также на территории аэропорта "Кача". Противовоздушная оборона врага пыталась отражать удар.

Местные жители сообщали о пролетах беспилотников, стрельбу и поражение нескольких военных объектов. Атаку на временно оккупированный полуостров отслеживали в телеграмм-канале "Крымский ветер".

Что происходило на полуострове?

Около 00:50 стрельба началась вдоль побережья от Николаевки до Песчаного. По словам очевидцев, между Николаевкой и Береговым работал российский зенитный комплекс "Панцирь", а в районе Песчаного слышали очереди из крупнокалиберного пулемета. В 01:06 над морем неподалеку Берегового зафиксировали мощный взрыв. Вскоре беспилотник пролетел над морем в направлении Качи.

Местные паблики Крыма жаловались на атаку: смотрите скриншоты

Примерно в 01:12 там раздались взрывы и появилось яркое зарево. Местные информировали по меньшей мере о четырех мощных взрывах на аэродроме "Кача". В районе объекта наблюдали трассеры, работу прожекторов и запуск сигнальных ракет.

Также сообщалось о пролете дрона над районом бухты Омега в Севастополе. Беспилотник двигался с севера или северо-востока в сторону Камышовой и Казачьей бухт. Через минуту после этого местные услышали взрыв.

Еще один прилет зафиксировали у мыса Фиолент, где оккупанты открывали огонь из пулеметов и стрелкового оружия. По словам очевидцев, в этом районе зенитные комплексы "Панцирь" некоторое время не работали, а российские военные стреляли преимущественно из стрелкового оружия.

Вражеская ПВО пытается отражать удары: смотрите видео

В то же время в районе Ялтинского кольца системы ПВО продолжали вести огонь. Около 01:39 стрельбу и взрывы слышали и в Бахчисарае – там были заметны вспышки. Позже сообщили о попадании по воинской части в районе улиц Чехова и Симферопольской, где расположены склады военной техники. Также взрывы раздавались вблизи аэропорта "Симферополь".



Атака, вероятно, добралась до воинской части врага / Скриншот

По данным очевидцев, в районах Николаевки, Раздолья и Винницкого в небе замечали беспилотники, после чего раздались взрывы. В 01:55 снова зафиксировали двойной взрыв на аэродроме "Кача". Z-ресурсы также подтвердили пролет беспилотников в этом районе.

По их данным, поблизости расположена позиция российского зенитного комплекса С-400. Около 04:00 жители Симферополя сообщили о мощном взрыве – по предварительным данным, под атакой могла оказаться Таврическая ТЭС. В районе электростанции работали комплексы "Панцирь". Кроме того, очень сильный взрыв зафиксировали на военном аэродроме "Бельбек".

Активная стрельба, взрывы и пролет беспилотников наблюдались также в районе Казачьей бухты в Севастополе, где базируется 810-я бригада морской пехоты России.

Как атаку комментируют россияне?

Минобороны страны-агрессора традиционно отчиталось об успешной работе ПВО по якобы украинским БпЛА. Так, оккупанты, мол, смогли сбить 176 дронов за ночь.

В частности, в Севастополе тоже сообщили детали ночной атаки беспилотников. По словам оккупационного губернатора города Михаила Развожаева, российская ПВО якобы сбила всего 53 дрона. Он заявил, что это была одна из самых продолжительных атак на город за последнее время. По его словам, обошлось без пострадавших.

Однако, без последствий таки не обошлось:

в нескольких районах Севастополя зафиксировали повреждения после падения обломков беспилотников;

в районе Нижней Голландии взрывная волна выбила окна в многоэтажке и вызвала пожар в гараже;

на проспекте Генерала Острякова обломок дрона пробил крышу дома;

пожары возникли вблизи Золотого пляжа и в балке Бермана;

в районе Монастырского шоссе повреждена крыша пристройки частного дома;

на Фиолентовском шоссе обломок беспилотника разбил окно.

По словам оккупационных властей, соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия атаки.

Долетают ли хорошие дроны в глубокий тыл врага?