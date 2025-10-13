В Крыму снова раздаются взрывы: под ударом могла оказаться Таврическая ТЭС
- Утром 13 октября дроны атаковали временно оккупированный Крым, взрывы слышали возле Симферополя и Гвардейского.
- Вероятно, поражена Таврическая ТЭС, начался пожар, что повлекло перебои с электроснабжением.
Утром понедельника, 13 октября, неизвестные дроны в очередной раз атаковали временно оккупированный Крым. Вероятно, есть попадания по ТЭС, в городах зафиксированы перебои с электроснабжением.
По целям работала российская ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".
Что известно о взрывах в Крыму 13 октября?
Утром 13 октября российская ПВО работала на временно оккупированном полуострове. В частности, россияне сбивали неизвестные дроны возле Симферополя, в районе села Денисовка.
По предварительным данным, попадание зафиксировано по Таврической ТЭС. Местные жители жалуются на проблемы с электроснабжением не только в Симферополе, но и в Феодосии.
Дым поднимается вблизи Симферополя: смотрите видео
Вероятный пожар на Таврической ТЭС: смотрите видео
Позже там объявили повторную тревогу из-за беспилотников. Возле энергообъекта перекрыли движение автотранспорта.
Взрывы вблизи Симферополя: смотрите видео
Кроме этого, взрывы слышали вблизи поселка Гвардейское. Именно там находятся склады, откуда россияне запускают "Шахеды" по материковой Украине.
Дроны атакуют Гвардейское: смотрите видео
Также якобы атаковано электроподстанция "Кафа" (220 кВ), рядом заметили пожар. Объект обеспечивает распределение электроэнергии между северной и восточной частями полуострова.
На севере Крыма около полуночи отключили мобильный интернет, затем и электричество в селах,
– пишет телеграм-канал.
К слову, эксклюзивно для 24 Канала бывший офицер Воздушных сил и авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Украина может ответить на российские удары по энергетике комбинированными ударами, даже собственным оружием. Защитникам известны особенности российской ПВО и ее слабые места.
Что известно о последних атаках по россиянам?
Вечером 12 октября из-за атаки беспилотников масштабный пожар начался на на нефтебазе в Феодосии.
Также ночью 12 октября дроны могли поразить Смоленский авиационный завод. Жители российского города слышали взрывы и видели густой дым в районе предприятия.
В то же время агенты движения "Атеш" провели диверсию на железнодорожной инфраструктуре возле Новочеркасска Ростовской области. Партизаны повредили систему управления движением, что усложнило военную логистику оккупантов.