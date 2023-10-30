Продолжается комплексная и мощная работа, – Гуменюк о взрывах в Крыму

Во временно оккупированном Крыму идет мощная и комплексная работа. В ВСУ надеются, что ее результаты также будут соответствующими.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Вместе с тем, она подчеркнула, что пока рано комментировать происходящие в Крыму события, передает 24 Канал.

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Борьба за украинские территории может быть очень насыщенной

Гуменюк подчеркнула, что в прямом эфире пока рано комментировать то, что происходит во временно оккупированном Крыму. Она подчеркнула, что на полуострове продолжается комплексная работа.

Могу только сказать, что работа эта комплексная, большая, мощная. И будем надеяться, что результаты ее будут также соответствующими,

– прокомментировала взрывы в Крыму Гуменюк.

Она также сообщила, что сигналы воздушной тревоги во временно оккупированном Крыму фактически перекликаются с тревогами на Юге. Гуменюк объяснила, что такими действиями враг пытается сделать вид, что он мстит нам за то, что ему прилетает.

"На самом деле напомню, кто на кого нападал, как говорится, понятно всем давно. И борьба за наши территории может быть очень насыщенной", – заявила она.

Гуменюк подчеркнула, что ВСУ уничтожают не только наступательный, но и защитный потенциал. Потому что оккупанты создали с Крымского полуострова фактически военный хаб, где накапливают свои резервы и пытаются ими маневрировать, подтягивая их на материковую часть.

Именно поэтому, чем меньше они будут защищены, тем больше они будут уязвимы,

– подчеркнула Гуменюк.

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