Купание в море для двоих детей в Сакском районе аннексированного Россией Крыма закончилось трагически. Им не удалось справиться со стихией, отнесшей ее в открытое море.

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Дети утонули из-за шторма

Как сообщают местные пропагандистские СМИ, вчера, 12 июня, 4-летний мальчик и 5-летняя девочка плавали на надувном матрасе на пляже в Штормовом, что в Сакском районе. Название населённого пункта себя оправдало – в какой-то момент поднялся сильный ветер, и детей унесло в открытое море.

Российские спасатели отправились на поиски детей, но найти их в живых не смогли. Российская "полиция" возбудила уголовное дело и начала проверять родителей детей.

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Россияне "поздравили" вдов кафиров на "день России". Как и все, за что берутся россияне, это было эпически: женщинам "хороших россиян", а также пенсионерам выдали продуктовый набор с испорченными лимонами и крупами, в которых завели черви . Впрочем, логика российского руководства несколько ясна: россияне заслуживают только худшего и должны страдать всю свою жизнь.

Стало известно об очередном зверстве российских оккупантов в Черниговской области. Они убили 17-летних братьев-близнецов и их друга , которые просто шли по селу. Братья-близнецы Евгений и Богдан Самодии учились на электриков, а их друг Валентин Якимчук был студентом Черниговского университета.

В Одесской области удалось задержать сторонника "русского мира", который сдавал врагу позиции ВСУ. Теперь предатель 8 лет проведет с решеткой.

К сожалению, в Буче обнаружили еще одно массовое захоронение – россияне убили 7 мирных людей . Перед тем, как казнить мирных украинцев выстрелом в голову, кафиры их долго пытали. Каждый российский кафиров, которому чудом удастся выжить, будет отвечать за свои преступления.

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