Купання в морі для двох дітей у Сакському районі анексованого Росією Криму закінчилося трагічно. Їм не вдалося впоратися зі стихією, яка віднесла їх у відкрите море.

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Діти потонули через шторм

Як повідомляють місцеві пропагандистські ЗМІ, учора, 12 червня, 4-річний хлопчик та 5-річна дівчинка плавали на надувному матраці на пляжі у Штормовому, що у Сакському районі. Назва населеного пункту себе виправдала – в якийсь момент здійнявся сильний вітер, і дітей віднесло у відкрите море.

Російські рятувальники вирушили на пошуки дітей, але знайти їх живими не змогли. Російська "поліція" відкрила кримінальну справу та почала перевіряти батьків дітей.

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Росіяни "привітали" вдів окупантів на "день Росії". Як і все, за що беруться росіяни, це було епічно: жінкам "хороших росіян", а також пенсіонерам видали продуктовий набір із зіпсованими лимонами та крупами, в яких завелися хробаки. Втім, логіка російського керівництва дещо зрозуміла: росіяни заслуговують лише найгіршого та повинні страждати усе своє життя.

Стало відомо про чергове звірство російських окупантів на Чернігівщині. Вони вбили 17-річних братів-близнюків та їхнього друга, які просто йшли селом. Брати-близнюки Євген та Богдан Самодії вчилися на електриків, а їхній друг Валентин Якимчук був студентом Чернігівського університету.

На Одещині вдалося затримати прихильника "русского міра", який здавав ворогу позиції ЗСУ. Тепер зрадник 8 років проведе з ґратами.

На жаль, у Бучі виявили ще одне масове поховання – росіяни вбили 7 мирних людей. Перед тим, як стратити мирних українців пострілом у голову, окупанти їх довго катували. Кожен російський окупант, якому дивом вдасться вижити, буде відповідати за свої злочини.

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