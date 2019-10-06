Крыма там нет, – Джемилев о формуле Штайнмайера
Мустафа Джемилев считает, что в формуле Штайнмайера "нет украинских интересов". Прежде всего это касается возвращения контроля над оккупированными территориями.
Никто не должен говорить Украине отвести войска с линии разграничения, об этом национальный лидер крымских татар и нардеп сказал в эфире телеканала ATR.
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В то же время он подчеркнул, что такие требования "нужно говорить государству-оккупанту".
Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обоснованно выставляли претензии о том, почему в минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождения оккупированного Крыма,
– отметил Джемилев.
Лидер крымских татар отметил, что в формуле Штайнмайера вообще не упоминают о полном контроле государства над своей территорией, включая Крым.
Протесты в Донбассе
Украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". Участники протестовали против отвода украинских войск от линии соприкосновения на Донбассе.
Несколько десятков человек прямо у самого пункта пропуска спели Гимн Украины. В руках они держали национальные флаги, в частности, развернули несколькометровый синежовтих флаг.
1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.
Формула Штайнмайера: что нужно знать
- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской области состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.
- Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.
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Что говорит президент?
Владимир Зеленский отмечает, что государство не подписывало никакой формулы Штайнмайера, а послало отдельные листы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, где показала свое согласие с позициями по тексту формулы Штайнмайера.
После этого должна состояться встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, России, Франции и Германии. На встрече политики обсудят пути прекращения войны на Донбассе.