Крыма там нет, – Джемилев о формуле Штайнмайера

Мустафа Джемилев считает, что в формуле Штайнмайера "нет украинских интересов". Прежде всего это касается возвращения контроля над оккупированными территориями.

Никто не должен говорить Украине отвести войска с линии разграничения, об этом национальный лидер крымских татар и нардеп сказал в эфире телеканала ATR.

Важно: "Остановим капитуляцию": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера

В то же время он подчеркнул, что такие требования "нужно говорить государству-оккупанту".

Что касается Крыма. Мы в течение этих многих лет говорили, вполне обоснованно выставляли претензии о том, почему в минских соглашениях нет ни слова об обеспечении полной территориальной целостности Украины, в том числе освобождения оккупированного Крыма,

– отметил Джемилев.

Лидер крымских татар отметил, что в формуле Штайнмайера вообще не упоминают о полном контроле государства над своей территорией, включая Крым.

Протесты в Донбассе

Украинцы устроили на КПВВ "Станица Луганская" акцию "Нет капитуляции". Участники протестовали против отвода украинских войск от линии соприкосновения на Донбассе.

Несколько десятков человек прямо у самого пункта пропуска спели Гимн Украины. В руках они держали национальные флаги, в частности, развернули несколькометровый синежовтих флаг.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведение – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции.

Формула Штайнмайера: что нужно знать

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и принять новый соответствующий закон.

Закон заработает, если в отдельных районах Донецкой и Луганской области состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли в соответствии со стандартами организации и международных стандартов демократических выборов.

Выборы состоятся только при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

Знайте больше: Кто такой Штайнмайер и что известно о его связи с Россией

Что говорит президент?

Владимир Зеленский отмечает, что государство не подписывало никакой формулы Штайнмайера, а послало отдельные листы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику, где показала свое согласие с позициями по тексту формулы Штайнмайера.



После этого должна состояться встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, России, Франции и Германии. На встрече политики обсудят пути прекращения войны на Донбассе.