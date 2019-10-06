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      Криму там немає, – Джемілєв про формулу Штайнмаєра

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      Це треба говорити окупантам, – Джемілєв про розведення військ
      Це треба говорити окупантам, – Джемілєв про розведення військ / Офіційна сторінка Президента України

      Мустафа Джемілєв вважає, що у формулі Штайнмаєра "немає українських інтересів". Найперше це стосується повернення контролю над окупованими територіями.

      Ніхто не повинен говорити Україні відвести війська з лінії розмежування, про це національний лідер кримських татар та нардеп сказав в ефірі телеканалу ATR.

      Важливо "Зупинимо капітуляцію": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра

      Водночас він наголосив, що такі вимоги "потрібно говорити державі-окупанту".

      Що стосується Криму. Ми протягом цих багатьох років говорили, цілком обгрунтовано виставляли претензії про те, чому в мінських угодах немає ні слова про забезпечення повної територіальної цілісності України, в тому числі звільнення окупованого Криму,
      – зазначив Джемілєв.

      Лідер кримських татар додав, що у формулі Штайнмаєра взагалі не згадують про повний контроль держави над своєю територією, включно з Кримом.

      Протести на Донбасі

      Українці влаштували на КПВВ "Станиця Луганська" акцію "Ні капітуляції". Учасники протестували проти відведення українських військ від лінії зіткнення на Донбасі

      Кілька десятків людей просто біля самого пункту пропуску заспівали Гімн України. У руках вони тримали національні стяги, зокрема, розгорнули кількаметровий синьожовтий стяг.

      1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції.

      Формула Штайнмаєра: що треба знати

      • Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (про особливий статус Донбасу) почне діяти на постійній основі. Планується розробити та схвалити новий відповідний закон.
      • Закон запрацює, якщо в окремих районах Донеччини і Луганщини відбудуться вибори за українським законодавством. Після виборів ОБСЄ повинна опублікувати звіт, який свідчитиме, що вибори відбулись у відповідності до стандартів організації та міжнародних стандартів демократичних виборів.
      • Вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО вийдуть російські окупаційні сили, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

      Знайте більше: Хто такий Штайнмаєр і що відомо про його зв'язки з Росією

      Що каже президент?Володимир Зеленський наголошує, що держава не підписувала жодної формули Штайнмаєра, а надіслала окремі листи спецпредставнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку, де засвідчила свою згоду з позиціями по тексту формули Штайнмаєра.

      Після цього має відбутися зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Росії, Франції та Німеччини. На зустрічі політики обговорять шляхи припинення війни на Донбасі.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Формула Штайнмаєра Мустафа Джемілєв Розведення військ Анексія Криму
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