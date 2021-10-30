Крымчане умоляют россиян не приезжать: во что превратился Крым из-за COVID-19

Медицина в Крыму работает за пределами возможностей – ежедневно пандемия COVID-19 бьет новые рекорды. Несмотря на катастрофическое состояние, так называемые "власти" не спешат закрывать полуостров для туристов из России, которые массово едут туда на выходные, объявленные Владимиром Путиным.

По состоянию на 29 октября в Крыму за сутки инфицировались COVID-19 693 человека, 18 умерли. Такого прироста на полуострове никогда не было. В больницах не хватает мест. Много тяжелобольных молодого возраста.

За сутки в Украине обнаружили более 26 тысяч COVID-больных

Из-за количества вызовов экипаж скорой помощи можно ждать 10 часов, а в пункты вакцинации огромные очереди. В моргах полуострова не хватает модульного холодильного оборудования, из-за чего крымчане жалуются на состояние тел родных.

На грани возможностей работают и кислородные станции. Российские военные готовы передать с аэродромов свои запасы жидкого кислорода – это 20 тонн. Впрочем, сколько достанется Крыму – не сообщают.

Пусть отдыхают у себя в России

Крымчане возмущены тем, что Крым не закрыли для туристов еще летом. Об этом они пишут в соцсетях и высказываются на улицах.



На выходные в Крым приедут немало туристов из России / Фото "Крым.Реалии"

Жители полуострова озабочены тем, что для них самих не хватает мест в больницах, а тут еще и нашествие туристов на выходные, которые в России объявил Владимир Путин. Они призывают россиян отдыхать у себя и не отправляться в Крым, поскольку ситуация и так критическая.

В то же время желающие ехать в Крым российские туристы обрывают телефоны в здравницах полуострова, беспокоясь о том, какие документы нужно, чтобы не отправили домой.

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Везде только с QR-кодом

Сейчас в Крыму вход во все общественные места только по QR-коду или сертификату вакцинации. Не все туристы были к этому готовы, соответственно посетителей в ресторанах и других заведениях стало меньше.

В то же время, соблюдение нововведенных правил проверяют специальные патрули. Впрочем, несмотря на это так называемый "глава Крыма", назначенный Кремлем, Сергей Аксенов заявил, что полного локдауна на полуострове не будет.

Севастополь буквально баррикадируется от туристов

Сейчас медицина Севастополя находится за пределами возможностей. За 2 года пандемии ситуация настолько критична. На кладбищах заканчиваются места – в день хоронят около 20 человек.

"Чиновники" Севастополя реагируют более жесткими мерами, чем на всей остальной части Крыма. С 30 октября по 7 ноября город окружят блокпостами. "Должностные лица" к таким мерам относятся, как к обороне города.

Без сертификата или QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни в Севастополь никого не пустят, но также и не выпустят. Теперь просто ПЦР-теста недостаточно – его принимают только вместе со справкой о медицинском отводе от прививки.

Скифское золото – праздновать победу рано

26 октября Украина победила в суде по делу о возвращении коллекции скифского золота. 7 лет волокиты и апелляционный суд Амстердама постановил, что археологические находки – это наследие Украины, которое должно вернуться в Киев, пока Крым оккупирован. Но праздновать победу рано – Россия имеет право обжаловать решение.

Речь идет о коллекции, которая уехала в Нидерланды еще в 2014 году – это были экспонаты скифского музея и 4 крымских. Из-за оккупации полуострова коллекция задержалась в Нидерландах. Киев настаивал, что это собственность Украины, и ее нужно вернуть ему. Москва – что крымские драгоценности следует везти на оккупированный полуостров, где они были найдены.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в твиттере: "Вернули скифское золото – вернем и Крым". Спикер российского президента Дмитрий Песков считает такой комментарий "территориальными претензиями к России". А спикер МИД России Мария Захарова сказала, что ей грустно и она надеялась, что культура вне политики.

Возвращение скифского золота в Украину только вопрос времени / Фото 24 канала

Однако так быстро, как хотелось бы, скифское золото не увидеть в Национальном музее истории Украины. Дело в том, что так называемые российские крымские музеи теперь имеют право обратиться в Верховный Суд в Нидерландах, чтобы оспорить решение – на это у них 3 месяца.

Так что судебный процесс может затянуться еще на год или даже на 3 года. Впрочем, украинские правозащитники убеждены, что у Украины есть большие шансы на победу в Верховном Суде Нидерландов. Пока продолжаются судебные баталии скифское золото и в дальнейшем будет храниться в музее в Амстердаме.

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