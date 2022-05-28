Крымская епархия УПЦ МП решила остаться в ведении патриарха Кирилла

Крымская епархия УПЦ МП заявила, что решила остаться в ведении одиозного патриарха Кирилла. Он активно лжет о войне и фактически благословил оккупантов убивать украинцев.

Тем временем Крымская епархия УПЦ МП в пятницу, 27 мая, приняла решение остаться в ведении патриарха Кирилла. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Симферопольской и Крымской епархии, сообщает 24 канал.

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Собор УПЦ МП – несогласен с позицией патриарха Кирилла

Собор Украинской Православной Церкви 27 мая 2022 принял решение полностью отсоединиться от Русской православной церкви . Кроме того, в постановлении осудили войну России с Украиной.

Подробности

УПЦ подтвердила, что имеет независимый статус. Соответствующие изменения были внесены в устав. В частности, теперь будут изъяты все упоминания о связи УПЦ с РПЦ. С этого момента УПЦ будет действовать как самостоятельная церковь.

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата также подчеркнул, что не согласен с позицией патриарха Кирилла по поводу войны России против Украины.

Цинические заявления патриарха Кирилла

Сергей Лещенко – советник главы Офиса Президента – сообщил, что одним из спикеров российской пропаганды стал одиозный патриарх Кирилл. Он начал оправдывать преступления России и присоединился к компании российских пропагандистов, таких как Мария Захарова или Дмитрий Песков.

Вслед за Дмитрием Песковым и Марией Захаровой, утверждающих, что Россия ни на кого не нападала, с аналогичным тезисом теперь выступил и Кирилл. Он сообщил о том, что якобы Россия защищает собственную территорию,

– сообщил Лещенко.

Еще в марте 2022 года патриарх Кирилл благословил российских кафиров на войну с Украиной. Циничный и позорный эпизод произошел в Москве. Там после литургии по случаю праздника Торжества православие Кирилл вручил икону Виктору Золотову – командующему Росгвардией.

Впоследствии патриарх назвал уничтожение украинцев подвигом. Он заявил, что "в военное время служба в вооруженных силах – это настоящий подвиг, именно такое время мы сейчас переживаем".

Между тем жертвами российских захватчиков в Украине стал уже 241 ребенок . Точное количество жертв среди гражданского населения в Мариуполе невозможно установить. По данным советника мэра Петра Андрющенко, могли погибнуть до 22 тысяч мирных жителей.

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Весной 2022 года Православная церковь Украины обратилась к архиепископу Варфоломею с просьбой лишить русского патриарха Кирилла престола. Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний напомнил, что именно патриарх Кирилл является сотворцем и пропагандистом идеологии "русского мира".