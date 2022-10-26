Самое важное из саммита Крымской платформы: Бабин указал на последовательные шаги

Первый парламентский саммит Крымской платформы состоялся 24 – 25 октября в Хорватии. Там приняли ряд последовательных решений в поддержку деоккупации Крыма.

Об этом 24 каналу рассказал представитель президента Украины в Крыму в 2017 – 2018 годах Борис Бабин. По его словам, на саммит приехало большое количество представителей ключевых цивилизованных государств мира. Это были главы парламентов, а также парламентских ассамблей.

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Приняли совместную декларацию

Как отметил Бабин, во время саммита была принята совместная декларация, где осуждают попытку России аннексировать Крым и материковую часть Украины. Все понимают – чтобы регион стал развиваться, нужно его деоккупировать.

В декларацию констатируют, что единственным путем восстановления международного права и защиты прав человека, обеспечения устойчивого развития всего региона в Черном море есть деоккупация Крыма. Довольно последовательные шаги,

– подчеркнул Бабин.

Кроме того, в декларации много внимания уделили санкциям. Подписавшиеся согласовали контролировать их соблюдение и способствовать введению новых ограничений в отношении России.

Бабин рассказал, как прошел саммит Крымской платформы в Хорватии: смотрите видео

Россия мобилизует жителей Крыма на войну

Российские оккупанты проводят мобилизацию во временно оккупированном Крыму. Они незаконно забирают в свои военные формирования тысячи жителей полуострова , среди которых много крымских татар.

Как отметил Бабин, количество крымских татар, которых незаконно забрали в оккупационные войска, непропорционально больше. Это еще раз доказывает, что оккупанты проводят геноцид коренного населения полуострова.