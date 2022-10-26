Про це 24 каналу розповів представник президента України в Криму у 2017 – 2018 роках Борис Бабін. За його словами, на саміт приїхали велика кількість представників ключових цивілізованих держав світу. Це були голови парламентів, а також парламентських асамблей.

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Ухвалили спільну декларацію

Як наголосив Бабін, під час саміту ухвалили спільну декларацію, де засуджують спробу Росії анексувати Крим та материкову частину України. Всі розуміють – щоб регіон стало розвивався, потрібно його деокупувати.

В декларацію констатують, що єдиним шляхом відновлення міжнародного права та захисту прав людини, забезпечення сталого розвитку всього регіону в Чорному морі є деокупація Криму. Доволі послідовні кроки,

– наголосив Бабін.

Крім того, в декларації багато уваги приділили санкціям. Підписанти погодили контролювати їх дотримання та сприяти запровадженню нових обмежень щодо Росії.

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Росія мобілізує жителів Криму на війну

Російські окупанти проводять мобілізацію в тимчасово окупованому Криму. Вони незаконно забирають у своє військові формування тисячі жителів півострова, серед яких багато кримських татар.

Як зазначив Бабін, кількість кримських татар, яких незаконно забрали до окупаційних військ є непропорційно більшою. Це ще раз доводить, що окупанти проводять геноцид корінного населення півострова.