У Зеленского рассказали, каким в этом году будет саммит Крымской платформы

23 августа состоится саммит Крымской платформы. Там будут говорить, в частности, об использовании аннексированного Крыма как военной базы для оккупации Юга Украины и освобождения самого полуострова.

Об этом 24 каналу рассказала постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. Она подчеркнула, что саммит лидеров государств будет не единственным мероприятием Крымской платформы. Также планируется провести ряд других мероприятий.

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Ташева отметила, что в прошлом году к саммиту Крымской платформы присоединились 46 стран. "В этом году мы надеемся на присоединение и других государств. В частности, Зеленский уже предложил это президенту Гватемалы" – сказала она.

О чем будут говорить на саммите

По ее словам, после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля вызовов для Крымской платформы стало больше.

Мы констатируем использование Крыма в качестве военной базы в течение 8 лет. Мы также объясняли нашим партнерам, что без демилитаризации и освобождения Крыма это будет постоянная угроза всему Черноморскому региону, Европе и миру,

– объяснила Ташева.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму заверила, что это все будут обсуждать на саммите.

"Мы также не можем обойти оккупацию Херсонской и частично Запорожской областей. Мы надеемся, что к концу августа, когда будет проходить саммит, мы сможем деоккупировать эти территории", – сказала она.

Ташева добавила, что тем достаточно, но ключевое – это деоккупация полуострова. Этот вопрос должен обсуждаться на самом высоком уровне глав государств.

Ташева о саммите Крымской платформы в 2022: видео



В Офисе президента заверили, что крымский мост может стать объектом удара украинских военных, как только появится для этого техническая возможность. Ведь по мосту происходит снабжение армии агрессора.