Про це 24 каналу розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона наголосила, що саміт лідерів держав буде не єдиним заходом Кримської платформи. Також планують провести ряд інших заходів.

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Ташева зазначила, що минулого року до саміту Кримської платформи приєдналися 46 країн. "У цьому році ми сподіваємося на долучення і інших держав. Зокрема, Зеленський вже запропонував це президенту Гватемали" – сказала вона.

Про що говоритимуть на саміті

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого викликів для Кримської платформи побільшало.

Ми констатуємо використання Криму як військової бази протягом 8 років. Ми також пояснювали нашим партнерам, що без демілітаризації та звільнення Криму це буде постійна загроза для всього Чорноморського регіону, Європи та світу,

– пояснила Ташева.

Постійна представниця президента України в Криму запевнила, що це все будуть обговорювати на саміті.

"Ми також не можемо оминути окупацію Херсонської та частково Запорізької областей. Ми сподіваємося, що на кінець серпня, коли буде проходити саміт, ми зможемо деокупувати ці території", – сказала вона.

Ташева додала, що тем є достатньо, але ключове – це деокупація півострова. Це питання має обговорюватися на найвищому рівні глав держав.

Ташева про саміт Кримської платформи у 2022: відео



До слова, в Офісі президента запевнили, що кримський міст може стати об'єктом удару українських військових, як тільки з'явиться для цього технічна можливість. Адже по мосту відбувається постачання армії агресора.