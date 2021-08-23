Крымская платформа будет регулярно работать на трех разных уровнях

В Киеве состоялся первый саммит Крымской платформы. Эта международная площадка будет действовать на постоянной основе и работать на нескольких уровнях.

Как рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, "Крымская платформа" – это прежде всего политический инструмент, цель которого — деокупация Крыма. Она будет работать на трех уровнях.

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Три уровня "Крымской платформы"

Крымская платформа будет координировать свою политику и создавать новые инициативы в отношении оккупированного полуострова. Механизмы ее работы будут зависеть от участников и их вовлеченности.

Межправительственный уровень

Здесь соответственно, будут работать чиновники разных государств: от глав государств и правительств до министров иностранных дел, министров обороны, министров защиты окружающей среды и других.

Межпарламентский уровень

Здесь будет налажено взаимодействие парламентов разных стран, а также парламентских ассамблей международных организаций для создания политического давления, введение законодательных инициатив.

Например, принятие таких вещей, как акт о политике непризнания незаконной оккупации Крыма или о признании геноцида крымских татар,

– рассказал Кулеба.

Важнейшая миссия будет возложена именно на украинский парламент. Поскольку украинское законодательство должно регулировать все, что связано с ее территорией.

Эксперты

Как отмечает глава МИД, это ноу-хау и креативная идея. Эксперты будут заниматься сфокусировано вопросами Крыма, будут генерировать аналитику и предложения, которые парламентский и правительственный уровни смогут воплощать в законы и политику.

Что известно о Крымской платформе