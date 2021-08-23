Крымская платформа в Раде работает над еще 2 законопроектами

Одним из уровней работы Крымской платформы является одноименное межфракционное объединение в Раде. Сейчас оно работает над 2 важными законопроектами относительно санкций и политзаключенных.

Об этом СМИ рассказал нардеп от "Голоса" Рустам Умеров. Именно он был инициатором предыдущего закона об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Напомним В Киеве прошел саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Законопроекты, над которыми работает МФО "Крымская платформа"

Законодательные инициативы будут касаться помощи политзаключенным и санкционной политики.

Относительно политзаключенных: де-факто, мы уже им помогаем, но де-юре мы хотим разработать закон, который обеспечит гуманитарную, социальную помощь,

– рассказал Умеров.

Нардеп отметил: санкции против России и так уже ввели, впрочем, нужен закон, который будет воплощать все эти санкционные инструменты в жизнь.

Какие законы по Крыму уже приняло межфракционное объединение