Крымская платформа в Раде работает над еще 2 законопроектами
Источник:"Українська правда"
Одним из уровней работы Крымской платформы является одноименное межфракционное объединение в Раде. Сейчас оно работает над 2 важными законопроектами относительно санкций и политзаключенных.
Об этом СМИ рассказал нардеп от "Голоса" Рустам Умеров. Именно он был инициатором предыдущего закона об отмене свободной экономической зоны "Крым".
Напомним В Киеве прошел саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия
Законопроекты, над которыми работает МФО "Крымская платформа"
Законодательные инициативы будут касаться помощи политзаключенным и санкционной политики.
Относительно политзаключенных: де-факто, мы уже им помогаем, но де-юре мы хотим разработать закон, который обеспечит гуманитарную, социальную помощь,
– рассказал Умеров.
Нардеп отметил: санкции против России и так уже ввели, впрочем, нужен закон, который будет воплощать все эти санкционные инструменты в жизнь.
Какие законы по Крыму уже приняло межфракционное объединение
- Верховная Рада в частности при участии членов МФО "Крымская платформа" проголосовала несколько важных для деоккупации Крыма законопроектов.
- Первый касается коренных народов и определяет такими те, которые сформировались на территории Крымского полуострова: крымские татары, караимы, крымчаки.
- Другой закон отменяет свободную экономическую зону "Крым". Согласно новому принятому закону, определен порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезд из нее.
- В МФО входят нардепы всех политсил, кроме ОПЗЖ.