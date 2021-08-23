Про це ЗМІ розповів нардеп від "Голосу" Рустам Умєров. Саме він був ініціатором попереднього закону про скасування вільної економічної території "Крим".
Нагадаємо У Києві пройшов саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу
Законопроєкти, над якими працює МФО "Кримська платформа"
Законодавчі ініціативи стосуватимуться допомоги політв'язням і санкційної політики.
Щодо політв’язнів: де факто, ми вже їм допомагаємо, але де юре ми хочемо розробити закон, який забезпечить гуманітарну, соціальну допомогу,
– розповів Умєров.
Нардеп відзначив: санкції поти Росії і так вже запровадили, втім, потрібен закон, який буде втілювати всі ці санкційні інструменти в життя.
Які закони щодо Криму вже ухвалило міжфракційне об'єднання
- Верховна Рада зокрема за участі членів МФО "Кримська платформа" проголосувала кілька важливих для деокупації Криму законопроєктів.
- Перший стосується корінних народів і визначає такими ті, які сформувалися на території Кримського півострова: кримські татари, караїми, кримчаки.
- Інший закон скасовує вільну економічну зону "Крим". Згідно з новим ухваленим законом, визначено порядок в'їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї.
- До МФО входять нардепи усіх політсил, окрім ОПЗЖ.