Крымская платформа стала поражением для России, – Кулеба
Источник:24 канал
Крымская платформа уже стала поражением для России, однако этого недостаточно и Украина продолжает работать. Работа будет продолжаться в 5 направлениях.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат заверил, что вопросы Крыма наконец сдвинулись с места.
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Саммит – лишь начало большой работы, – Кулеба
Запуск Крымской платформы стал поражением для России,
– отметил Кулеба.
По словам министра, саммит – это начало большой работы, которая продлится в 5 направлениях:
- укрепление международной политики непризнания попытки аннексии Крыма;
- применение санкций;
- противодействие нарушениям прав человека;
- обеспечение безопасности и свободы судоходства;
- преодоление экономических и экологических последствий оккупации.
Лавров назвал саммит "русофобской акцией"
Отметим, что в России не стихает возмущение по Крымской платформы. Так Дмитрий Песков сразу же в день саммита назвал мероприятие "недружественным и антироссийским". Глава МИД государства-агрессора Сергей Лавров пошел дальше и охарактеризовал саммит как "пустую русофобскую акцию".
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Главное о саммите Крымской платформы
- Саммит состоялся 23 августа в Киеве. Инициатива проведения принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.
- В мероприятии приняли участие 46 государств и международные организации.
- Они подписали итоговую декларацию, в которой осудили незаконную аннексию полуострова.
- Как отметил президент Зеленский, документ открыт для подписания и выразил надежду, что последним свою подпись поставит Россия.