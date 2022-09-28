Крымские татары не могут покинуть территорию россии: в километровых очередях – маленькие дети

После объявления россией преступной мобилизации оккупанты совершают рейды на временно оккупированных территориях, особенно в оккупированном Крыму, чтобы раздавать повестки. Поэтому власти Украины не раз призывали к эвакуации жителей оккупированных территорий.

В частности, представительство Президента Украины в АР Крым рекомендовало украинцам уезжать через Грузию, Азербайджан и Казахстан. Однако ситуация на границах россии с разными странами, на территорию которых пытаются перебраться украинцы, избегая принудительной мобилизации, ужасная.

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Что происходит на границах

Как отметил Рефат Чубаров, наиболее катастрофическая ситуация на российско-грузинской границе, где переход ожидают десятки семей из Крыма, в большинстве из которых есть малолетние дети. Там грузинская сторона не разрешает въезд гражданам Украины – жителям временно оккупированного Крыма на основании формальных несоответствий.

Также сложности с пересечением есть на переходах через российско-казахстанскую границу. Там за возможность уехать из страны-оккупанта требуют от 2 тысяч долларов США за машину.

Затруднения возникают и с европейскими странами. Более жесткими стали требования к документам граждан Украины – жителей временно оккупированного Крыма со стороны миграционных служб Латвии, Литвы, Польши. Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, с каждым часом там увеличивается количество людей, которым отказывают во въезде на территорию указанных стран.

Более того, отказ в пересечении приводит к трагедиям. Так, фсб россии арестовала взрослых членов семьи, которых вернули обратно в Калининград, и обвинила их в терроризме.

К сожалению, одних только усилий Посольств и консульских учреждений Украины за рубежом, в частности в указанных выше странах, крайне недостаточно. Нужны срочные совместные решения на уровне правительства Украины и правительств государств, на территорию которых въезжают граждане Украины – жители Крыма,

– отметил Рефат Чубаров.

Он призвал срочно создать под эгидой МИД Украины межведомственную группу для оперативного рассмотрения различных проблем, возникающих в складывающейся ситуации и подготовки необходимых решений.

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Как пересечь границу с соседними с россией государствами

Как отметили в Представительстве Президента Украины в АР Крым, документы, выданные на временно оккупированной территории:

не действуют,

не признаются мировым сообществом,

не создают правовых последствий.

Однако они являются достаточным основанием для пересечения российской границы.

Грузия

Представительство рекомендует проверять актуальный режим въезда и транзита в иностранных государствах, а также условия пребывания на их территории посредством интерактивной онлайн-карты МИД Украины

Как отметили в Представительстве, на территорию Грузии можно въехать из любых стран по любым документам, которые даже косвенно дают основания считать вас гражданами Украины, а именно:

загранпаспорт гражданина Украины (даже просроченный),

паспорт гражданина Украины,

свидетельство о рождении,

свидетельство на возвращение в Украину, выданные в Украине или консульскими учреждениями Украины за границей.

Приехавшие в Грузию граждане Украины должны обратиться в Агентство обслуживания временно перемещенных лиц. При этом срок пребывания по внутреннему паспорту гражданина Украины – 6 месяцев, а по загранпаспорту – 1 год.

Азербайджан

Въехать в эту страну можно со следующими документами:

действительный загранпаспорт,

действительный сертификат о вакцинации от COVID-19.

Срок однократного пребывания не должен превышать 90 дней.

Казахстан

Въехать в эту страну можно с действительным загранпаспортом. Однако, если его нет, то на границе можно подать органам пограничной службы Казахстана заявление о получении статуса беженца. Для этого нужно иметь:

2 фото (3,5 см на 4,5 см);

копию свидетельства о рождении или просроченные украинские паспортные документы (переведенные)

На основе этих документов украинцам выдается удостоверение лица, ищущего защиты, на основании чего его пропускают через границу. В дальнейшем человек должен обратиться в посольство Украины в Казахстане для проведения проверки и документирования паспортными документами.

Срок одноразового пребывания в стране не должен превышать 90 дней. Срок пребывания беженцев – до 1 года.

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