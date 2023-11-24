Мы являемся специалистами по Крымскому мосту, – глава СБУ Василий Малюк анонсировал "сюрпризы"

Когда-то россияне кичились, что, мол, их мост самое защищенное сооружение в мире. Однако СБУ уже неоднократно доказали кафирам, что они глубоко ошибались.

Крымский мост обречен на уничтожение. На этом в документальном фильме "СБУ. Спецоперации победы" подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

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Путинскому мосту нет места на территории Украины

Малюк заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины являются настоящими специалистами по Крымскому мосту. Он вспомнил о том дне, когда на "незаконной конструкции" случился первый "хлопок". Это произошло 8 октября 2022, на следующий день после 70-летия Путина.

Я думаю, что в то утро у Путина очень сильно болела голова. И мы ему сделали правильный подарок,

– сказал генерал-майор.

Во второй раз СБУ поразили мост 17 июля 2023 с помощью морских дронов "Sea baby". И в этот раз зашли не с суши, а с моря.

Когда мы успешно попали, это был настоящий взрыв эмоций…Крымский мост обречен. Никакому путинскому мосту на территории Украины не быть,

– спрогнозировал судьбу моста глава СБУ.

СБУ спутала оккупантам все карты

В свое время кремлевские власти выбросили на строительство Керченского моста 1 миллиард долларов. После полномасштабного вторжения россияне планировали использовать его для перебрасывания оружия на полуостров для дальнейшей оккупации Украины. Однако СБУ испортила враждебные планы.

На сегодняшний день мост не функционирует полноценно. Россияне боятся переправлять через него оружие, потому вынуждены доставлять его паромами.

Неудобный Крымский мост и для автомобильного транспорта. Каждый автомобиль должен быть не более пяти тонн. Железнодорожное сообщение используется врагом только для электрички не более пяти вагонов, рассказывает Малюк.

Благодаря тому, что СБУ закрепила за Крымским мостом статус уязвимого места, российские группировки в Херсонской и Запорожской областях перестали получать военное подкрепление с Крыма.